Juegos Centroamericanos: Keydomar Vallenilla levanta el oro para Venezuela y La Guaira

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La halterofilia venezolana volvió a brillar en el pabellón José Joaquín Puello de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, luego de una actuación contundente de Keydomar Vallenilla. El pesista criollo impuso su jerarquía en la división de los 94 kg para adjudicarse los dos metales dorados de la jornada, encabezando una cosecha nacional que incluyó dos platas y dos bronces.

Tras su recordado desempeño en San Salvador 2023 dentro de los 96 kg, donde fijó la marca continental de 377 kg totales, Vallenilla se adaptó con éxito a su nueva categoría y superó sin contratiempos a sus rivales de turno.

Paso firme en el arranque y contundencia en envión

El camino hacia la gloria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe comenzó en el movimiento de arranque, donde el medallista mundial certificó el oro al concretar levantamientos de 165 kg y 172 kg, la medalla de plata quedó en manos del mexicano Jonathan Ramos (155 kg) y el bronce fue para el cubano Yorelvis Machado (147 kg).

En el ejercicio de dos tiempos, Vallenilla liquidó la competencia desde su primer turno con 205 kg. Para asegurar el doblete dorado y reafirmar su estatus de figura internacional, el venezolano alzó 215 kg en su segunda salida, diferencia suficiente para abstenerse del tercer intento.

Ramos (196 kg) y Machado (193 kg) completaron nuevamente el podio, a 19 y 22 kilos de distancia del Vallenilla, quien además garantizó su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Rodríguez y Rengifo completan la cosecha criolla

La actuación venezolana contó además con el destacable papel del juvenil Ángel Rodríguez (88 kg), quien con 19 años dio dura batalla al colombiano Yeison López. El neogranadino se llevó el oro en arranque con 182 kg por 169 kg del criollo (Norwin Washington de Nicaragua fue bronce con 161 kg). En el envión, la definición fue muy ajustada: López se coronó con 204 kg mientras que Rodríguez obtuvo la plata con 203 kg, dejando el bronce para el mexicano Mauricio Canul (191 kg).

Por su parte, Claudia Rengifo (69 kg) sumó dos bronces a la cuenta venezolana tras registrar 107 kg en el primer movimiento y 135 kg en el segundo. En dicha prueba, la colombiana Julieth Rodríguez se colgó los dos oros (111 kg y 137 kg) y la local Fransheska Matía las dos platas (109 kg y 136 kg), reseñó el boletín de prensa del Ministerio del Deporte.