Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe: Naryuri Pérez levanta oro para Venezuela con récord

Con la presea la delegación criolla logró escalar en la tabla de posiciones en el último día

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Meridiano

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 01:34 pm
Juegos Centroamericanos y del Caribe: Naryuri Pérez levanta oro para Venezuela con récord
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Naryuri Pérez levantó una medalla de oro vital a la delegación criolla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la venezolana además impuso un récord en el certamen regional.

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La yaracuyana compitió en la categoría +86 kg donde demostró su gran fuerza para alzar 122 kg que la convierten en campeona del arranque y además poseedora del nuevo récord de juegos en Santo Domingo 2026.

La medalla de oro fue la 47 para Venezuela en el torneo, la cual sirve para asegurar el cuarto lugar de la tabla de posiciones en el último día de competencia. El combinado venezolano ya superó su presentación anterior en los Centroamericanos cuando logró 32 doradas.

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