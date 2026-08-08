Tabla de medallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Así marcha Venezuela

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se realizan en Santo Domingo desde el 24 de julio hasta el domingo 8 de agosto, la delegación de Venezuela llega al torneo regional con un tola de 552 atletas, dividida en 256 mujeres y 296 hombres que competirán en 49 disciplinas.

El combinado criollo buscará mejorar su última presentación en Salvador 2023 al culminar su participación con 158 medallas, repartidas en 32 de oro, 46 de plata y 80 de bronce. Recordemos que Venezuela en tres ocasiones ha sido subcampeona y ocurrió en las sedes de Caracas (1959), San Salvador (2002) y en Mayagüez (2010).

Tabla de medallas

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 México 164 120 111 395 2 Colombia 89 96 75 260 3 Cuba 50 48 56 154 4 República Dominicana 45 36 64 145 5 Venezuela 44 66 97 207 6 Puerto Rico 34 35 53 122 7 Guatemala 17 31 43 91 8 Panamá 8 8 8 24 9 Trinidad y Tobago 6 5 10 21 10 El Salvador 6 4 14 24 11 Costa Rica 5 6 15 26 12 Guyana 3 1 2 6 13 Barbados 2 5 2 9 14 Aruba 2 2 6 10 15 Guadalupe 2 0 3 5 16 Jamaica 1 4 6 11 17 Honduras 1 4 4 9 18 Bermudas 1 1 4 6 19 Haití 1 1 3 5 20 Granada 1 0 1 2 21 Nicaragua 0 3 4 7 22 Bahamas 0 2 2 4 23 Islas Vírgenes de EE. UU. 0 1 3 4 24 Santa Lucía 0 1 1 2 25 Antigua y Barbuda 0 1 0 1 25 Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 1 27 Curazao 0 0 2 2 28 Belice 0 0 1 1 28 Islas Caimán 0 0 1 1 28 Surinam 0 0 1 1 28 San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1

Tabla actualizada hasta el 8 de agosto a las 09:00 horas de Venezuela