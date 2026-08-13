Halterofilia venezolana celebra su histórico paso por Santo Domingo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La delegación venezolana que nos representó en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026 regresó luego de una soberbia actuación. Misma que garantizó un total de 216 medallas entre los tres metales (49 de oro, 70 de plata y 97 de bronce). 22 de esas preseas llegaron gracias al equipo de Halterofilia; siete miembros de Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas (FVLP) visitaron el Bloque DEARMAS para contarnos sobre su experiencia en esta cita deportiva.

Entre los miembros de la FVLP que nos visitaron se encontraban: Wilkeinner Lugo (ganador de un oro y un bronce), Claudia Rengifo (dos bronces), Patricia Mercado (un oro y una plata), Reinner Arango (un oro y una plata), Ángel Rodríguez (dos platas) y Keydomar Vallenilla (dos oros); todos ellos acompañados por el presidente de la Federación, Luis Seijas.

Foto: David Urdaneta

Las declaraciones de los protagonistas

P- ¿Cuál es la principal clave del éxito para lograr mantener el nivel y subirse al podio?

R- "La clave principal sin duda ha sido la disciplina y la constancia. Subirse al podio es solo el resultado de los meses de trabajo silencioso, los sacrificios de todos los días en el gimnasio y no aflojar incluso en las jornadas más difíciles. Mantener el nivel exige no conformarse nunca y seguir trabajando enfocado en la técnica y en los detalles.", destacó Luis Seijas.

P- Keydomar Vallenilla: ¿Cómo fue la preparación desde el punto de vista mental para este evento, teniendo en mente que eres de La Guaira tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio?

R- "Fue un momento de mucha concentración y fortaleza mental. Lo que ocurrió en mi tierra siempre te toca el corazón y te genera preocupación, pero como deportista uno aprende a transformar esas situaciones y sentimientos en motor. Salí a la plataforma con el compromiso de darle una alegría a mi gente de La Guaira y a toda Venezuela, sabiendo que el esfuerzo valía la pena para llevar un mensaje de superación.", puntualizó Vallenilla.

Foto: David Urdaneta

P- ¿Si cada uno pudiese resumir en una palabra la actuación de la delegación, cuál sería?

“Contundente”, esgrimió Keydomar Vallenilla.

"Nervios y felicidad", puntualizó Claudia Rengifo

“Guerreros”, dijo Patricia Mercado

“Arrasadores”, definió Reinner Arango

“La resiliencia de nunca rendirse”, señaló Wilkeinner Lugo

“Esfuerzo y trabajo”, mencionó Ángel Rodríguez

P- ¿Con este importante triunfo en los Centroamericanos y del Caribe proyectan el resto del ciclo olímpico?

R- "Totalmente. Estos Juegos eran una parada muy importante para evaluar en qué punto nos encontramos, y los resultados demuestran que estamos en el camino correcto. Ahora nos toca pasar la página rápidamente, corregir detalles y enfocar la preparación en los siguientes compromisos del ciclo, buscando siempre llegar en la mejor forma a la meta principal. Cumplimos con el primer gran objetivo, pero el ciclo continúa. Seguiremos trabajando con la misma intensidad para clasificar y dejar la bandera de Venezuela en lo más alto en las competencias que restan.", finalizó, Seijas