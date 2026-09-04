Vergüenza total: Entrenadores pelean frente a niños de fútbol americano y los suspenden indefinidamente

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Tres entrenadores de fútbol juvenil de los equipos Carlynton y Keystone Oaks fueron acusados formalmente por la policía de Carnegie, Pensilvania, luego de protagonizar una pelea durante un partido de una liga infantil.

El incidente ocurrió durante un encuentro de la Steel City Youth Football League, en el que participaban jugadores de tercer y cuarto grado, y terminó convirtiéndose en un video viral después de que un padre presente en las gradas grabara la escena y la publicara en internet.

De acuerdo con las autoridades, los entrenadores comenzaron a discutir y a gritarse durante una jugada, hasta que la situación escaló rápidamente. En las imágenes se observa cómo varios adultos intentan contener a uno de los técnicos, mientras se producen empujones y posteriormente golpes. El jefe de la policía de Carnegie, Jeffrey Kennedy, aseguró que los agentes revisaron el video entre 40 y 50 veces antes de determinar las responsabilidades de cada involucrado.

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DeQuay Canton, entrenador ofensivo de Carlynton, enfrenta un cargo menor de conducta desordenada y otro cargo sumario por acoso. Según la policía, Canton fue quien tuvo la conducta más agresiva durante el altercado, ya que las imágenes muestran que lanzó golpes y posteriormente habría realizado una maniobra en la que derribó a uno de los entrenadores de Keystone Oaks.

Por su parte, los entrenadores de Keystone Oaks Joseph Kubiak y Frank McGrath enfrentan cada uno un cargo sumario de conducta desordenada. Ambos equipos son independientes de los respectivos distritos escolares, por lo que el incidente no involucró directamente a las escuelas. Kennedy defendió la decisión de la policía y señaló que el video fue determinante para establecer lo ocurrido, destacando que la diferencia principal entre Canton y los otros entrenadores fue que el técnico de Carlynton lanzó golpes y no retrocedió durante el enfrentamiento.