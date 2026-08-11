Ignacio Galavis: el “Jiu-Jitsu Kid” venezolano vuelve a conquistar el mundo

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Por Luis Eloy Añez | @luiseloy360

Ignacio Galavis, conocido en el mundo del jiu-jitsu como Galabeast, volvió a escribir una página extraordinaria para el deporte venezolano. El pasado 9 de agosto, en Austin, Texas, se coronó campeón del ADCC Youth World Championship 2026 y, con apenas 10 años, alcanzó por segunda vez el título mundial. Dos años después de su consagración en Las Vegas, aquel niño que soñaba con llegar a lo más alto regresó al gran escenario y demostró que su primera corona no había sido una casualidad, sino el comienzo de una trayectoria excepcional.

El campeonato reunió en el Travis County Exposition Center a 304 jóvenes atletas de 110 academias, con 279 combates distribuidos en 69 divisiones. No se trató de un torneo abierto: los participantes llegaron por invitación, mediante resultados y puntos acumulados en competencias clasificatorias. En la categoría masculina de 9 y 10 años, 43 kilogramos, Ignacio ganó sus dos enfrentamientos. Primero superó 2-0 a JJ Allen y después venció en la final al brasileño Davi Oliveira Barreto, en un combate cerrado que exigió serenidad, inteligencia táctica y carácter competitivo.

Su éxito es el resultado visible de muchas horas de trabajo que casi nunca aparecen en una fotografía del podio. Ignacio comenzó a practicar jiu-jitsu a los cinco años y ha construido su carrera con una disciplina poco común para su edad. Entrena con constancia, aprende de cada combate y ha entendido muy temprano que el talento, por sí solo, no basta: necesita método, perseverancia, humildad y capacidad para levantarse después de cada dificultad.

Detrás de cada medalla están también sus padres. Ellos han hecho de la disciplina y el sacrificio valores cotidianos en el hogar, acompañándolo en entrenamientos, viajes y competencias, pero también ayudándolo a mantener el equilibrio propio de un niño de su edad. Su aporte no consiste únicamente en llevarlo hasta un torneo; consiste en enseñarle que ganar exige responsabilidad, que perder también deja lecciones y que ningún triunfo autoriza a perder la sencillez. En esa formación familiar se encuentra una parte esencial del campeón que hoy admiramos.

Actualmente residenciado en Florida y miembro del equipo American Top Team -ATT BAGA-, Ignacio ha acumulado una trayectoria impresionante en los principales circuitos infantiles de Estados Unidos. Su registro competitivo reciente lo sitúa entre los atletas juveniles más destacados de su categoría, con títulos en ADCC, IBJJF y Jiu-Jitsu World League. Sin embargo, más importante que la cantidad de medallas es la consistencia con la que ha sabido competir, crecer y representar sus raíces.

Aunque desarrolla su carrera en Estados Unidos, Ignacio lleva a Venezuela consigo cada vez que sube al tatami. Su historia encarna a una generación de niños venezolanos que, desde distintos países, transforma la distancia en impulso y convierte el esfuerzo familiar en oportunidades. Galabeast es una muestra del talento venezolano que se proyecta en el exterior y de todo lo que puede alcanzarse cuando el talento encuentra apoyo, disciplina y un hogar que enseña a no rendirse.

A los 10 años, Ignacio Galavis ya es bicampeón mundial. Pero quizás su victoria más inspiradora sea otra: demostrarles a muchos niños que los grandes sueños también se construyen desde temprano, un entrenamiento a la vez, una caída a la vez y una nueva oportunidad para levantarse. Su camino apenas comienza. Venezuela tiene razones para sentirse orgullosa. ¡Vamos con todo, Ignacio!

Datos verificados del campeonato

ADCC Youth World Championship 2026 (Austin, Texas, 9 de agosto de 2026); resultados de FloGrappling y registro competitivo de Jits.gg, consultados el 11 de agosto de 2026.