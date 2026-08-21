María Soto contó cómo marcha la candidatura de Venezuela a los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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En el marco del repaso de lo que fue la participación de Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el Bloque de Armas, con su multiplataforma Meridiano, contó con la visita de la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

La mandataria de este ente apuntó un balance que concluyeron a lo interno con la actuación de los atletas criollos en la disputa en Santo Domingo, República Dominicana.

"La evaluación sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe sobre nuestra delegación es bastante positiva. Llegar a dos medallas de Cuba...cuando hemos superado a Cuba es porque no han asistido a los Juegos. Realmente nuestros atletas se entregaron como nosotros sabemos que pueden hacerlo en escenarios deportivos", dijo inicialmente.

Y agregó: "Obviamente todos se preparan para llegar al podio y no todos llegan, el porcentaje siempre es bajo en este tipo de eventos, en los que se tuvo que clasificar para poder asistir y creo que le damos una evaluación muy positiva al trabajo que hemos venido haciendo, consolidando lo que es el ciclo olímpico".

El Comité Olímpico Venezolano y su respuesta al doblete sísmico

El doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio causó revuelo en la mayor parte de los estamentos y el deporte no fue la excepción, tal como lo reconoció Soto.

"Para muchos en ese momento llegó la incertidumbre si íbamos o no poder asistir a estos juegos con la cercanía que teníamos a menos de un mes de lo que sucedió en el país, porque no solo fue La Guaira...muchos atletas dejaron de entrenar completamente y su forma deportiva cambió un poco... también la parte psicológica afectó a nuestra delegación, sin embargo, ahí salió a relucir lo que somos, lo que es Venezuela, lo que es sentir que lo trabajado nadie te lo va arrebatar", expresó.

La sorpresa de Venezuela en los juegos

No obstante, entre los temas conversados con la mandataria, se paseó por las sorpresas que pudieron recibir en esa presencia venezolana.

"Por el mismo esquema de lo que ha venido sucediendo a través del ciclo pasado y este debemos decir que el tiro deportivo nos regaló cuatro preciadas doradas, de las cuales cuando miras tienes a dos muchachos que han estado en Juegos Olímpicos. El retorno del Taekwondo a los podios yo creo que ha sido magnífico para nuestra delegación", apuntó.

La candidatura de Venezuela para los próximos juegos

A su vez, no se podía dejar por fuera la pregunta sobre la candidatura venezolana para albergar los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030.

"A Venezuela se anunció como la única candidata por los momentos y derivado a lo que sucedió con el doble terremoto no pudimos ir a presentar la candidatura a la Asamblea General de Centrocaribe por el 22 de julio. Sin embargo, la asamblea, en comité ejecutivo, le dio la venia a Venezuela de poder, en una hoja de ruta, dar los plazos para poder cumplir con cada una de las cosas establecidas en los estatutos o en el dossier que debemos presentar en los próximos 90 días", comentó.

Al tiempo María Soto agregó: "Luego de allí vienen dos pasos más, que es la visita de la comisión de seguimiento para ver las infraestructuras con las que hoy cuenta Venezuela. Sabemos que necesitamos construir algunas como el velódromo...estamos en ese trabajo en esa candidatura, que por los momentos es la única".