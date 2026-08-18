La Vinotinto Sub-17 de voleibol afina detalles y ya conoce su calendario para el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El voleibol venezolano vuelve al escenario de máxima exigencia internacional. La selección nacional masculina Sub-17 tiene todo listo para afrontar el Campeonato Mundial Sub-17 de la FIVB Catar 2026, torneo que reunirá a las promesas más destacadas del planeta y donde el combinado criollo buscará dejar en alto el tricolor nacional.

Ubicados en el cuadro preliminar, los dirigidos por el cuerpo técnico nacional ya conocen los horarios exactos en los que saldrán a la cancha en suelo catarí para medirse a tres rivales de estilos de juego muy diversos.

Calendario de la Vinotinto Sub-17 (Hora de Venezuela)

El periplo de la selección criolla en la ronda de grupos arrancará el miércoles 19 de agosto a las 10:00 a. m., día en el que protagonizará su debut oficial frente al conjunto anfitrión de Catar. Posteriormente, el equipo nacional tendrá su segunda presentación el sábado 22 de agosto a las 4:00 a. m. midiéndose al cuadro de Túnez en un choque clave por la exigencia física. Finalmente, la Vinotinto cerrará la primera fase el lunes 24 de agosto a las 4:00 a. m. disputando un exigente compromiso ante la potencia europea de Francia.

El reto del grupo y las aspiraciones venezolanas

El estreno ante Catar representará una prueba importante no solo por medirse a los locales ante su público, sino por la necesidad de arrancar la competición con sensaciones positivas. Posteriormente, los choques ante Túnez y Francia demandarán una madrugadora preparación táctica debido a la diferencia de huso horario con la capital catarí.

Con este fixture confirmado, la delegación vinotinto ultima sus módulos de entrenamiento antes de emprender el viaje a territorio del Medio Oriente, con la meta de finalizar entre los puestos de vanguardia de la zona de grupos y asegurar la clasificación a las instancias de eliminación directa.