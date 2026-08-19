¡Histórico! Venezuela Sub-17 arrasa en su debut mundialista tras derrotar a Catar

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Venezuela comenzó con una victoria contundente su participación en el Campeonato Mundial Sub-17 de Voleibol Masculino al superar 3-0 a Catar, anfitrión del torneo, con parciales de 25-16, 25-16 y 25-23.

El conjunto dirigido por el profesor Marín Pérez mantuvo el buen nivel mostrado recientemente en la Copa Panamericana de la categoría, donde se consagró campeón. Con este resultado, la selección venezolana extendió a seis partidos su racha de triunfos consecutivos sin perder un solo set, para un registro perfecto de 18-0.

Diego Rondón y Benjamín García fueron los principales referentes ofensivos de Venezuela, con 14 puntos cada uno. Ángel Echarre también tuvo una actuación destacada al sumar ocho unidades, todas producto de sus ataques. Desde el servicio, el combinado criollo consiguió tres puntos directos gracias a Yorman Hernández, Daniel Mendoza y García, contribuyendo a un sólido desempeño colectivo frente al equipo catarí.

Venezuela suma su primera victoria en el Mundial de Voleibol

Durante el encuentro, Julio Calles tuvo una participación importante desde el primer set, en el que consiguió cuatro de sus seis puntos totales para ayudar a Venezuela a tomar rápidamente el control del marcador. En el tercer parcial, Rondón asumió mayor protagonismo y anotó cinco de sus 14 puntos. Qatar llegó a poner en aprietos a los venezolanos en ese tramo, pero el equipo nacional reaccionó a tiempo, remontó la desventaja y terminó sellando el triunfo por 25-23.

Luego de superar con solvencia su primer compromiso en territorio catarí, Venezuela ya piensa en su próximo desafío dentro del Grupo A. La Vinotinto de la malla alta volverá a la acción este sábado para enfrentarse a Túnez, que hará su debut este viernes ante Francia.