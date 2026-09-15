Así marcha Venezuela en la tabla de medallas de los Sudamericanos de Santa Fe 2026

Los XIII Juegos Suramericanos se realizan en la provincia de Santa Fe, Argentina y tendrán 3 subsedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela, entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. Para esta edición, la delegación de Venezuela está compuesta puesta por 400 atletas (204 hombres y 196 mujeres) que compiten en 32 disciplinas deportivas.

En la última edición de Asunción 2022, el combinado criollo logró un total de 131 medallas, entre ellas 31 de oros, la quinta y tercera peor coseha de la historia, respectivamente.

Tabla de posiciones