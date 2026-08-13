Muere Prichard Colón a los 33 años: el trágico final de una promesa del boxeo

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El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón falleció este jueves a los 33 años, según confirmó su padre y antiguo entrenador, Richard Colón, a través de las redes sociales. El boricua se mantenía en silla de ruedas y bajo asistencia luego de estar en coma por varios meses a causa de una grave hemorragia cerebral.

El progenitor comunicó la noticia con un mensaje en el que lamentó profundamente la partida de su hijo y pidió a familiares, amigos y seguidores mantener a la familia en sus oraciones. Hasta el momento no se han ofrecido mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Una promesa del boxeo puertorriqueño

Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones", expresó su padre en su redes sociales.

Colón fue considerado uno de los prospectos más prometedores del boxeo puertorriqueño y dejó un récord profesional de 16 victorias y una derrota, con 13 triunfos por nocaut. Sin embargo, su carrera quedó interrumpida de manera abrupta el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Durante el combate, El isleño recibió varios golpes ilegales en la nuca, conocidos como “golpes de conejo”, en una pelea marcada por las críticas hacia la actuación del árbitro Joe Cooper.

Después del combate, el boxeador fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se le diagnosticaron lesiones cerebrales irreversibles que cambiaron por completo su vida. Desde entonces, Colón permaneció bajo cuidados y realizó diferentes procesos de rehabilitación. Apenas un día antes de su fallecimiento, un video publicado en su cuenta de Facebook mostraba que continuaba con sus terapias y mantenía el deseo de volver a caminar.