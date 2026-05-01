Omailyn Alcalá revela su secreto para lograr título en la Copa del Mundo de Boxeo

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Tras su histórico triunfo en la Copa del Mundo de Boxeo que se realizó Brasil, la pugilista venezolana Omailyn Alcalá compartió los detalles detrás de su ascenso a lo más alto del podio en la categoría de los 57 kilogramos. Para la criolla, el éxito no solo fue resultado de un arduo entrenamiento físico, sino de una profunda estrategia mental basada en la visualización.

En entrevista con Meridiano Web, Alcalá explicó que el ajuste principal para este nuevo ciclo no fue técnico, sino de enfoque, recordemos que venía de colgarse la medalla de bronce en el Mundial de Liverpool, Inglaterra. La atleta destacó que el trabajo psicológico le permitió "vivir" la victoria antes de que ocurriera.

"En Liverpool me visualicé una medalla, pero no fui específica con el color. En Brasil, decidí que no me pasaría lo mismo; fui específica con la medalla de oro y así fue. Me la visualicé tanto que ya sentía la emoción, sentía que ya lo había vivido. Cuando se hizo realidad, fue una emoción demasiado fuerte". afirmó la pugilista.

Preparación y peso ideal de Omailyn Alcalá

A pesar de la importancia de lo mental, Alcalá subrayó que el rigor físico se mantuvo intacto bajo la tutela de su preparador Denis Brito. Un factor determinante fue un campamento de entrenamiento de 15 días previo a la competencia, donde pudo foguearse con atletas de diversos países, ganando la confianza necesaria para el certamen mundialista.

Asimismo, la campeona cerró cualquier debate sobre un posible cambio de división. "Desde que mi antiguo entrenador, Omar Coffi, me dijo que en 57 kg me iría bien, no cambio esa categoría por nada. He sido campeona continental, bolivariana, medallista panamericana y ahora mundial. Esta es mi categoría", sentenció.

Rumbo a Los Ángeles 2028 y el salto al profesionalismo

Con la mirada puesta en el futuro, Alcalá confirmó que su prioridad absoluta es culminar el ciclo olímpico con una presea dorada en Los Ángeles 2028. Una vez alcanzada esa meta, la boxeadora planea dar el salto al boxeo profesional para buscar títulos mundiales antes de su retiro definitivo.

Un mensaje para la nueva generación

Alcalá aprovechó la oportunidad para felicitar a los jóvenes boxeadores venezolanos que brillaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá, exhortándolos a cuidar su diálogo interno. "Reprogramen su mente subconsciente. Si ustedes se dicen que no pueden, su mente captará esa información y lo hará realidad. El camino tiene obstáculos, pero en ustedes está apartarlos y seguir avanzando", concluyó.