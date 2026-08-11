El venezolano Lorenzo Parra apunta al título mundial de la OMB

Suscríbete a nuestros canales

Lorenzo Parra es el boxeador venezolano con mejor presente. Su ascenso ha sido impresionante con victorias de un gran nivel, como su última actuación contra Elijah Pierce que se resolvió por la vía del KO. Gracias a eso va directamente a pelear por el campeonato de la OMB.

El boxeador venezolano al vencer a Pierce, se catapultó hasta una posición donde solo le queda pelear con el mejor de todos: el mexicano Rafael 'Divino' Espinoza, un campeón consolidado de 28 victorias y 24 por la vía del KO; que busca mantenerse en la cima del mundo.

Espinoza representa el rival más complicado de las 126 libras. La pelea se llevaría a cabo durante el próximo 31 de octubre, en la cartelera del "México contra el Mundo": encabezado por Canelo Álvarez y Christian Mbilli, sin duda, sería una autentico combatazo entre México y Venezuela.

Cartelera México contra el Mundo

El próximo 31 de octubre se llevará a cabo la Cartelera México contra el Mundo, en el ANB Arena, ubicada en Riad, Arabia Saudita. Una de las noches más importantes del año para la comunidad mexicana del boxeo. Una noche para reivindicar a Canelo Álvarez y sus compatriotas.

La noche estará encabezada por el enfrentamiento entre: Saúl 'Canelo' Álvarez vs Christian Mbilli por el codiciado cetro del Consejo Mundial de Boxeo. La cartelera reunirá a la auténtica élite de guerreros aztecas bajo un mismo techo en una de las noches más seguidas del año.

El evento no solo contempla al monarca indiscutido, sino que convoca a figuras estelares: Jaime Munguía, el explosivo Isaac Cruz y el imponente Emmanuel Navarrete. Cada uno de estos referentes aportará su estilo frontal, garantizando una auténtica batalla en el cuadrilátero.

La guinda del pastel la colocaría el monarca Rafael Espinoza defendiendo su corona frente al talentoso venezolano Lorenzo Parra. Reunir a semejantes exponentes en una sola noche consolida una función histórica que promete emociones desbordantes.