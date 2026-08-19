Hadjar fuera del GP de Holanda: Lesión de muñeca obliga a un cambio histórico en Red Bull

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Red Bull Racing se vio obligado a modificar sus planes de cara al Gran Premio de los Países Bajos debido a una lesión sufrida por Isack Hadjar en una de sus muñecas, que no le permitirá estar presente en el carrera que marca la reanudación de la temporada 2026.

El piloto francés no podrá competir este fin de semana en Zandvoort, ya que la molestia le impide controlar con normalidad el monoplaza. Ante esta situación, la escudería decidió recurrir al neozelandés Liam Lawson para ocupar su lugar en la carrera.

La Fórmula 1 confirmó la noticia este miércoles y señaló que Hadjar se perderá la competencia debido a la lesión, al tiempo que expresó sus deseos de una pronta recuperación para el piloto. De acuerdo con el diario De Telegraaf, el francés sufrió el problema durante una sesión de gimnasio. La ausencia representa un golpe importante para el galo, especialmente porque Zandvoort es un circuito especial para él, ya que allí consiguió en 2025 el único podio de su carrera en la competición, al finalizar tercero con Racing Bulls durante su temporada de debut.

Liam Lawson regresa a Red Bull

El cambio también permitirá a Lawson regresar al equipo principal de Red Bull y volver a compartir garaje con Max Verstappen. El neozelandés ya había sido compañero del cuatro veces campeón del mundo durante las dos primeras carreras de la temporada 2025, antes de ser trasladado nuevamente a Racing Bulls. Ahora tendrá una nueva oportunidad de competir con la escudería principal, esta vez en una circunstancia inesperada provocada por la lesión de Hadjar.

La modificación en Red Bull también genera movimientos dentro de su estructura. Con Lawson ascendiendo temporalmente al equipo principal, su lugar en Racing Bulls será ocupado por el japonés Yuki Tsunoda. Actualmente, Tsunoda cumple funciones como piloto de pruebas y reserva, pero tendrá que regresar a la acción para cubrir la vacante dejada por Lawson. De esta manera, una lesión de Hadjar provoca un efecto dominó que altera la alineación de ambas escuderías para el Gran Premio de los Países Bajos.