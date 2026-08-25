Remontada épica de la selección masculina sub-17 de voleibol para meterse entre los ocho mejores del mundo

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En una demostración de garra, carácter y temple deportivo, la selección masculina sub-17 de voleibol escribió una de las páginas más emocionantes del certamen al concretar una remontada memorable frente al seleccionado de Bulgaria en la Copa del Mundo de la categoría, que se disputa en suelo catarí.

El panorama lucía adverso para el conjunto juvenil tras ceder los dos primeros parciales del compromiso frente al potente cuadro búlgaro. Sin embargo, cuando el margen de error era nulo, la escuadra sacó a relucir su mejor versión colectiva, ajustó la recepción y ajustó el bloqueo para darle un giro de 180 grados a la dinámica del partido, adjudicándose los tres sets siguientes de forma consecutiva para sellar la victoria.

Con este heroico triunfo, el sexteto juvenil no solo certificó su boleto a la fase de octavos de final del Mundial Sub-17 en Catar, sino que además aseguró matemáticamente su presencia entre los ocho mejores equipos de la competición continental e internacional. La hazaña reafirma el nivel competitivo del grupo en la cita planetaria y los posiciona como una de las grandes revelaciones del torneo.