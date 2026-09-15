Julio Mayora logra triplete histórico en los Juegos Sudamericanos 2026

La halterofilia tiene un dueño absoluto y se llama Julio Mayora, debido a que este martes 15 de septiembre remontó y dominó con autoridad la categoría de los 75 kilogramos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con este triunfo, el venezolano aseguró su tercera corona consecutiva en la máxima justa deportiva de la región. La delegación criolla en levantamiento de pesas sumó cinco preseas en la jornada: tres de oro y dos de plata.

Cómo fue el triunfo

En la primera salida de Mayora para el ejercicio de arranque, el atleta criollo intentó levantar 144 kilogramos sin éxito. Tras su descanso, regresó a la plataforma con el mismo peso para asegurarlo sin inconvenientes. No conforme con ello, en su tercer intento elevó la apuesta hasta los 145 kg, respondiendo con absoluta solvencia.

Ya en la modalidad de envión, el guaireño continuó marcando diferencias. Comenzó con un levantamiento sólido de 182 kg y posteriormente subió la marca hasta los 187 kg, los cuales firmó con éxito, reseñó Ministerio del Deporte sobre la actuación del pesista.

Con una ventaja considerable sobre el ecuatoriano Jair Reyes (quien totalizó 327 kg para quedarse con la plata) y el chileno Sergio Cares (bronce con 297 kg), Mayora optó por prescindir de su tercer intento de envión y así sellar su nuevo título.

Un reinado imbatible en tres categorías diferentes

Según la información del Ministerio del Deporte, el palmarés del venezolano en los Juegos Suramericanos comenzó en Cochabamba 2018 reinando en los 69 kg. Cuatro años más tarde, repitió la hazaña en Asunción 2022 dentro de la división de los 73 kg. Ahora, en Santa Fe 2026, tras subir nuevamente de categoría hasta los 75 kilogramos, el resultado se mantuvo inalterable.