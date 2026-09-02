Impresionante: boxeador japonés 5-0 propina KO a Carlos Canizales y se corona campeón mundial

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Daiya Kira hizo historia en el boxeo al convertirse en el nuevo campeón mundial de peso minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), y lo consiguió con apenas cinco peleas como profesional. El japonés, que mantiene un impresionante récord invicto de 5-0, se impuso al venezolano Carlos Cañizales, quien llegaba al combate con marca de 28-4-1, en una pelea celebrada en Yokohama, Japón.

Kira definió el enfrentamiento de manera contundente en el séptimo asalto, cuando conectó un brutal gancho de izquierda que puso fin al combate y le permitió conquistar el cinturón mundial.

Con apenas cinco presentaciones profesionales, el púgil japonés alcanza así uno de los logros más importantes de su carrera y se perfila como una de las figuras emergentes de la división minimosca.

Venezolano Carlos Canizales se queda cerca del título

A través de la señal de Meridiano Televisión, Kira, de 23 años, mostró desde el primer round la velocidad, el jab preciso y el trabajo de cuerpo que lo habían convertido en el contendiente número 1 de la WBA. Canizales, más veterano y con mayor alcance de experiencia, intentó imponer su ritmo y presión, pero el japonés se movió bien y contragolpeó con inteligencia.

El momento clave llegó en el tercer asalto: el nipón esquivó un derecho amplio del venezolano y respondió con un potente izquierdo que envió al criollo a la lona. A partir de ahí, el combate se inclinó claramente a favor del local.

En el séptimo round, a los 38 segundos, llegó el final. Kira conectó un brutal gancho de izquierda de contragolpe que dejó a Canizales sin respuesta. El árbitro detuvo el combate y el joven japonés se convirtió en el nuevo campeón mundial. Para el venezolano es un duro golpe, ya que llegó como el hombre más probado, pero no encontró respuestas ante la velocidad y el timing del japonés.