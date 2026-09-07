Fallece el luchador Andy Williams

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la lucha libre profesional se encuentra de luto tras la confirmación de la muerte de Andy Williams, conocido en los cuadriláteros como ‘The Butcher’. El gladiador estadounidense falleció a los 48 años de edad luego de sufrir una emergencia médica al término de su participación en un espectáculo de la empresa Enjoy Wrestling, celebrado en la localidad de Millvale, Pensilvania.

El incidente se registró la noche del viernes en el recinto Mr. Smalls Theater. Williams colapsó sobre el terreno de juego minutos después de haber concluido un combate en la modalidad de parejas, ante la mirada de los asistentes y del personal de la producción.

Emergencia médica en el recinto de Millvale

La situación se tornó crítica inmediatamente después de que Williams finalizara su lucha junto a su compañero habitual, Jesse Guilmette, conocido deportivamente como ‘The Blade’. Tan pronto como el atleta cayó al suelo, el cuerpo de paramédicos asignado al evento intervino para brindarle los primeros auxilios.

El personal de salud en el lugar inició maniobras de reanimación cardiopulmonar en un intento por estabilizar sus signos vitales, mientras los organizadores solicitaban la presencia urgente de una ambulancia para su traslado a un centro hospitalario cercano. A pesar de los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia, el deceso se confirmó poco después.

Además de su carrera en la lucha libre profesional, Williams era reconocido por su faceta musical como guitarrista de la banda de metalcore Every Time I Die, agrupación con la que realizó giras internacionales durante más de dos décadas antes de dedicarse de lleno a los cuadriláteros.

Hasta el momento, las autoridades locales de Pensilvania y la organización de Enjoy Wrestling no han publicado los detalles finales sobre las causas exactas del fallecimiento. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte médico oficial sobre el suceso.