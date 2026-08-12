¡Escalofriante! Jugador de fútbol americano entrenó con una serpiente venenosa en su casco

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El terror se apoderó de un entrenamiento de fútbol americano en una preparatoria de Estados Unidos, luego de que un jugador de Maumelle Football, en Arkansas, pasara cerca de una hora con una serpiente venenosa escondida dentro de su casco.

El inesperado intruso era una víbora mocasín de agua de aproximadamente 60 centímetros, que permaneció oculta entre la estructura del protector y el acolchado que protege la cabeza.

Según los reportes, el estudiante comenzó a sentir un movimiento extraño dentro de su casco durante la práctica, por lo que decidió entregárselo a un entrenador asistente para que lo revisara. Al examinar el equipo, descubrieron que el reptil se encontraba atrapado en su interior, una situación que pudo haber terminado en una emergencia debido a la naturaleza venenosa de la serpiente.

Serpiente desata el pánico en fútbol americano

El animal, sin embargo, se resistía a abandonar su escondite, obligando al personal de control de animales y protección civil a buscar una manera de sacarlo sin poner en riesgo a nadie. Finalmente, colocaron el casco dentro de un contenedor profundo con agua y lograron que la serpiente saliera de su refugio.

Fue algo increíble. Había que estar allí y tomar fotos para creer que aquello era real”, comentó Chris Davis, director del servicio de control de animales de Maumelle.

Afortunadamente, el insólito episodio terminó solamente en un gran susto. El jugador, cuya identidad no fue revelada, no sufrió mordeduras ni ningún otro tipo de lesión durante el entrenamiento. El caso dejó una historia tan inesperada como peligrosa, pues durante varios minutos el joven llevó sobre su cabeza a una serpiente venenosa sin saber que se encontraba escondida dentro de su casco.