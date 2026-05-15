Los astros del fútbol latinoamericano que han sido estrellas en los Mundiales

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Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

En la historia de los Mundiales de Fútbol los goleadores latinoamericanos han sido sin duda, parte esencial de ese certamen al punto de que muchos son considerados entre las grandes estrellas, entre ellos el inmortal brasileño Edson Arantes Do Nascimento (Pelé), el superastro argentino Lionel Messi o el máximo anotador de dianas el carioca Ronaldo Nazario.

Todos ellos han estampado su rúbrica en este certamen y ahora que se acerca la edición que se disputará desde el 11 de junio en México, Canadá y Estados Unidos se eleva de nuevo la alegría de los aficionados de Latinoamérica para conocer cuáles serán los ases de las delanteras, los demoledores artilleros del gol que son la esencia decisiva y crucial en todos los encuentros del balompié.

Los ases de todos los tiempos

El máximo anotador latinoamericano en la historia de las Copas del Mundo es Ronaldo Nazário (Brasil) con 15 anotaciones. Debido a múltiples empates en la parte baja de la tabla, el grupo selecto de los 10 principales goleadores latinoamericanos se compone de la siguiente manera:

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos; Lionel Messi (Argentina): 13 goles en 26 partidos; Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos; Gabriel Batistuta (Argentina): 10 goles en 12 partidos; Teófilo Cubillas (Perú): 10 goles en 13 partidos; Jairzinho (Brasil): 9 goles en 16 partidos; Vavá (Brasil): 9 goles en 10 partidos y Ademir (Brasil): 9 goles en 6 partidos.

También han brillado con luz propia, Diego Armando Maradona (Argentina); Rivaldo (Brasil), Guillermo Stábile (Argentina): y Oscar Miguez (Uruguay), todos ellos con 8 goles en sus participaciones.

Centroamérica sobresale

Por México sus principales artilleros han sido Luis Hernández con 4 pepinos en igual número de encuentros, todos en 1998; Javier “Chicharito” Hernándezs con 4 en 13 partidos (2010; 2014 y 2016); Cauhrémoc Blanco con 3 en 11 juegos y Rafael Márquez con 3 dianas en 19 cotejos.

Igualmente han sido piezas claves en los goles los costarricenses Bryan Ruiz con 2 goles en 11 juegos (2014 y 2018) y Paulo Wanchope al marcar dos goles en ocho encuentros repartidos en las ediciones de 2002 y 2006.

Los tres grandes astros

Es conveniente apreciar las hazañas de los que se consideran han sido tres de los más grandes astros del fútbol larinoaericano en los Mundiales, en este caso, Pelé, Messi y Ronaldo.

O Rey Pelé

La trayectoria del astro brasileño en las Copas del Mundo es la más laureada de la historia del fútbol, por ser el único jugador que ha ganado tres Mundiales (1958, 1962, 1970) .

Su desempeño en las cuatro ediciones comenzó en Suecia (1958) donde con 17 años, anotó el gol del triunfo en cuartos ante Gales, firmó un 'hat-trick' en semifinales ante Francia y marcó un doblete en la final contra Suecia (5-2), Finaliza este capítulo con 6 goles y como la gran revelación del campeonato.

En Chile (1962) fue la consagración del Rey Pelé. Llegó como la máxima estrella mundial para marcar un golazo en el debut frente a México, pero en el segundo partido ante Checoslovaquia sufrió una grave lesión muscular que lo marginó del resto del torneo,sin embargo, se coronó bicampeón gracias al desempeño de otra luminaria como lo fue Garrincha.

En Inglaterra 1966 fue el torneo más oscuro para el astro. Tras anotar de tiro libre en el debut contra Bulgaria, fue víctima de marcajes violentos y lesiones provocadas por los defensas rivales. Brasil quedó eliminado en primera fase.

México 1970. Lideró al que muchos consideran el mejor equipo de todos los tiempos. Anotó 4 goles en el torneo, incluyendo el primer tanto de la final frente a Italia (4-1) .

En resumen, el gran Pelé fabricó 12 goles y 8 asistencias en 14 partidos disputados en los Mundiales.

Messi un astro que brilla

Lionel Messi se ha convertido después del desaparecido Diego Armando Maradona en la máxima figura del fútbol argentino. Su desempeño se resume cronológicamente de la siguiente manera:

Alemania 2006 marcó el debut de este gran atacante. Con 18 años, debutó ingresando desde el banquillo ante Serbia y Montenegro, anotando un gol y dando una asistencia. Disputó tres partidos, pero se quedó en el banco en la eliminación en cuartos de final ante Alemania.

En Sudáfrica 2010 fue el eje conductor del equipo. Generó múltiples ocasiones de peligro y remates al poste, pero se marchó sin marcar goles en los 5 partidos disputados. Argentina cayó nuevamente en cuartos ante Alemania (4-0).

Brasil 2014: Ejerció como capitán y firmó 4 goles en la fase de grupos (ante Bosnia, Irán y un doblete a Nigeria). Guió al equipo hasta la gran final en el Estadio Maracaná, donde Argentina perdió 1-0 ante Alemania en la prórroga. Recibió el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Rusia 2018: En un torneo turbulento para su selección, anotó un golazo ante Nigeria para clasificar a octavos de final. En dicha instancia, aportó dos asistencias, pero no bastó para evitar la eliminación ante Francia (4-3), cerrando la edición con 1 gol en 4 partidos.

Catar 2022: Firmó una de las actuaciones individuales más dominantes de la historia. Anotó 7 goles y dio 3 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador que marca en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final de una misma edición. Lideró a Argentina al título tras vencer a Francia por penales (marcando un doblete en el 3-3 reglamentario) y ganó su segundo Balón de Oro del Mundial.

En total, Messi acumula 13 goles y 8 asistencias en 26 partidos mundiales, consagrándose como el máximo goleador histórico de Argentina en la competición.

Romario una fiera con hambre de gol

Sin duda, Romario puede ser considerado una de las grandes figuras de la canarinha en los Mundiales y lo fue por ese olfato a gol que lo catapultó al estrellato.

La trayectoria de Romario en las Copas del Mundo es una de las más apoteósicas de la historia del fútbol, a pesar de lesiones y polémicas. Su desempeño se resume de la siguiente manera:

Italia 1990: Llegó a la cita mundialista tras recuperarse de una fractura en el peroné. Debido a ese problema físico solo disputó 65 minutos en un partido (frente a Escocia en la fase de grupos) y Brasil quedó eliminado en octavos de final ante Argentina.

USA 1994: Romário cargó con el peso ofensivo de Brasil y firmó 5 goles y 2 asistencias en 7 partidos. En la final ante Italia, anotó su disparo en la tanda de penales que le dio el tetracampeonato a Brasil, recibiendo además el Balón de Oro al mejor jugador del torneo.

Francia 1998 y Corea-Japón 2002: Mantuvo un nivel goleador extraordinario en los años siguientes. En 1998 fue dado de baja de la convocatoria pocos días antes del debut debido a una lesión muscular. En 2002, totalmente recuperado y siendo el goleador del momento, el técnico Luiz Felipe Scolari decidió excluirlo de la lista por motivos disciplinarios, desatando una enorme polémica en Brasil.

En total, Romário registró 5 goles en 8 partidos mundialistas disputados, logrando una efectividad perfecta en el único torneo que pudo jugar en plenitud de condiciones.

Surge para finalizar la siguiente interrogante: ¿Cuál será la gran figura de Latinoamérica en la próxima edición del Mundial 2026?