El pentatlón le da un oro histórico a Venezuela

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Santo Domingo fue testigo de un hito imborrable para el deporte venezolano. En el marco del centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el pentatlón moderno criollo firmó la actuación más brillante de su historia en la justa regional. Con un saldo inédito de una medalla de oro, una de plata y una de bronce, la delegación nacional no solo superó todos sus registros previos en esta disciplina, sino que también consolidó a Venezuela en el segundo lugar del medallero general.

El brillo dorado del relevo femenino

La gran alegría de la jornada llegó de la mano de la dupla integrada por Osmaidy Arias y Giraly Marcano. En una prueba exigente de principio a fin, las venezolanas supieron remontar un arranque complejo para terminar en lo más alto del podio.

La competencia comenzó con la fase de esgrima, donde las criollas se ubicaron en la cuarta casilla de la tabla tras cosechar 16 victorias y 24 derrotas, acumulando 230 puntos. México lideró este primer apartado con 28 triunfos y 244 unidades.

Sin embargo, el punto de quiebre ocurrió en las siguientes estaciones, donde las nacionales mostraron un dominio contundente. En la piscina, Arias y Marcano pararon el cronómetro en 57.62 segundos para liderar la natación con 312 puntos, superando con holgura al equipo de Guatemala. Posteriormente, en la prueba de obstáculos, ampliaron la diferencia al completar el recorrido en 1:12.77 sin penalizaciones.

Estas dos actuaciones perfectas le otorgaron 599 puntos vitales para tomar la delantera. Aunque México apretó el paso en la prueba decisiva de láser y carrera, el esfuerzo previo de las criollas les permitió cerrar con un total general de 1.215 puntos. Con esa cifra, aseguraron el título centroamericano, dejando a México en la segunda posición con 1.151 unidades y a Guatemala en el tercer puesto con 1.118.

Subcampeonato de garra para los hombres

En la rama masculina, la dupla conformada por Albert Rivas y Neiverson Quintana dio una gran batalla frente a los representativos de México y Guatemala en una contienda altamente disputada.

México comenzó al frente tras comandar la esgrima con 250 puntos, mientras que los venezolanos se mantuvieron al acecho desde el tercer lugar con 238 unidades. A partir de la segunda fase, el equipo guatemalteco tomó el control casi absoluto de la competencia al liderar los obstáculos, la natación y el láser y carrera, sumando un total de 1.456 puntos que le valieron la presea dorada.

No obstante, los venezolanos mostraron regularidad y temple. Rivas y Quintana aportaron 344 puntos en obstáculos, 314 en la piscina y 515 en el tiro y carrera. Con un acumulado de 1.411 unidades, la pareja criolla se adjudicó la medalla de plata, relegando al conjunto mexicano al tercer peldaño con 1.384 puntos.