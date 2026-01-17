Asesinan a hijo de exgrandeliga y figura de Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes 16 de enero se dio a conocer el asesinato del hijo de una leyenda del beisbol venezolano, quien en su momento dejó el nombre de Venezuela en alto en las Grandes Ligas y que, actualmente, se encuentra trabajando como coach en la pelota nacional.

Deiker Johandri Rodríguez, hijo de Francisco "Kid" Rodríguez, fue asesinado en una operación como funcionario de inteligencia de la CPNB luego de recibir un disparo en el rostro en el bloque 28 de la parroquia Caricuao, cerca de las tres de la tarde.

Según una minuta, el oficial de la CPNB se encontraba trabajando de manera encubierta, con el objetivo de desmantelar a una banda que se dedica a la venta de droga. Sin embargo, fue identificado al acercarse a una casa en la investigación.

Tras el enfrentamiento fue trasladado inmediatamente al Hospital Materno Caricuao, donde ingresó con signos vitales en estado de gravedad, y aunque fue atendido por el personal médico, falleció a los pocos minutos.

Familiares cercanos de la víctima confirmaron que se trataba del hijo mayor del coach de picheo de los Tiburones de La Guaira en la LVBP, Francisco "Kid" Rodríguez.