¿Lo logrará? Irad Ortiz Jr. queda a dos fotos para llegar a la cifra de 4.500 victorias en Estados Unidos

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Con una programación de 14 carreras, Oaklawn Park protagonizó la jornada hípica del sábado 28 de marzo. La cita incluyó cuatro eventos estelares, repartidos equitativamente entre dos Stakes y dos Stakes de Grado.

El jinete estelar boricua, Irad Ortiz Jr., cumplió con una agenda de 11 compromisos durante la cartelera sabatina en la pista situada en Hot Springs, Arkansas, donde sumó una victoria fundamental para su estadística.

Irad Ortíz Jr.: Victoria Arkansas Derby (G1) Rumbo a las 4.500 victorias

A la altura de la decimotercera competencia, se disputó la 90ma edición del Arkansas Derby (G1) para ejemplares de tres años y en distancia de 1.800 metros (1 1/8​ millas). Esta prueba, uno de los Stakes de Grado más relevantes de la ruta al Kentucky Derby (G1), repartió una bolsa de $1.500.000 y otorgó una escala de 100-50-25-15-10 puntos a los cinco primeros lugares.

En dicha selectiva, el cinco veces ganador del Eclipse Award dictó cátedra sobre el tresañero Renegade (número 6), presentado por el excelso preparador Todd Pletcher, al mismo tiempo defendió con los colores de Robert & Lawana Low. El potro detuvo el cronómetro en 1:49.3 para el recorrido de 1.800 metros y devolvió dividendos de $4.00 a Ganador, $2.60 al Placé y $2.20 al Show.

Con este triunfo, "La Máquina" Ortiz alcanza los 75 lauros en lo que va de 2026 y eleva su cuenta histórica a 4.498 fotografías en su carrera profesional, es decir esta a solo dos victorias para llegar a la cifra de 4.500 carreras ganadas en el hipismo norteamericano.

Para este último domingo de marzo, Ortiz tiene una agenda de ocho montas, y entre ellas incluye su participación en seis Stakes en el óvalo de Tampa Bay Downs.