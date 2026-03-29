Gerard Piqué elogia a Cristiano Ronaldo: "Era una máquina"

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En una serie de declaraciones que han sacudido el entorno futbolístico, Gerard Piqué ha ofrecido una perspectiva única sobre la eterna comparativa entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El excentral catalán, quien tuvo la oportunidad de compartir vestuario con ambos astros, profundizó en las virtudes que llevaron a ambos a la cima del deporte rey. Piqué no escatimó en reconocimientos para el astro portugués, describiéndolo como una fuerza de la naturaleza impulsada por una ética de trabajo inigualable.

"Cristiano era una máquina que trabajaba como un loco todos los días. En cuanto a trabajo, no he visto nunca a nadie prepararse tanto como él, quería ser el mejor", afirmó.

Comparativa de élite

A pesar de su estrecha relación y éxitos compartidos con Messi en el FC Barcelona, Gerard Piqué mantuvo una postura equilibrada al analizar lo que cada uno aporta al campo. Para el exdefensor, la diferencia radica en el origen de su éxito.

En cuanto al astro argentino, aseguró que, "a nivel de talento, Messi es mejor. Yo pondría a Messi como el mejor del mundo". Sin embargo, también coloca en la cima a la leyenda del Real Madrid. "Muy de cerca se quedaría Cristiano. Son los dos mejores jugadores de la historia".

Agradece haber jugado con ambos

Lejos de alimentar la rivalidad negativa, Piqué subrayó el privilegio de haber sido compañero de ambos, tanto en sus inicios en el Manchester United con Cristiano Ronaldo como en la época dorada del Barça con el argentino.

El catalán concluyó que la elección entre uno u otro es, en última instancia, una cuestión de gustos personales sobre lo que cada aficionado valore más en un futbolista.

No obstante, fue contundente al ubicarlos a ambos en el escalón más alto del fútbol histórico, asegurando que ambos fueron piezas fundamentales para que él mismo pudiera cosechar los títulos que hoy adornan su vitrina.