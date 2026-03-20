La controversia del "Emperador": El Jockey Club se pronuncia tras guerra en redes por el nombre de un caballo

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En medio de la estricta normativa sobre los nombres que deben portar los ejemplares para competir oficialmente, un propietario denunció públicamente que el nombre seleccionado para su caballo fue rechazado, a pesar de que poco después se le adjudicó a una de las cuadras más influyentes del medio.

El nombre "Marcus Aurelius" ha desatado una verdadera batalla, aunque no precisamente como la que el emperador Marco Aurelio libró contra los bárbaros en las Guerras Marcomanas. Ante el revuelo causado, el Jockey Club, institución encargada de registrar a cada purasangre que compite en Estados Unidos, tuvo que manifestarse.

La última palabra sobre "Marcus Aurelius"

Domenic Savides, propietario de caballos, intentó registrar a un purasangre bajo el nombre de Marcus Aurelius. Sin embargo, recibió una respuesta negativa del Jockey Club argumentando que, debido a la existencia de un ejemplar llamado "Markus Aurelius", la fonética era idéntica y el nombre no estaría disponible sino hasta el año 2027.

La sorpresa para Savides llegó cuando el mismo organismo aprobó "Marcus Aurelius" para un potro hijo de Speightstown en Pink Pearl, adquirido por la alianza de SF Racing, Starlight Racing y Madaket Stables. Esto provocó una inmediata reacción en redes sociales, donde Savides hizo públicos los correos electrónicos que respaldaban su denuncia.

Ante la presión, la institución emitió un comunicado a través de la red social X sentenciando: “En relación con el nombre ‘Marcus Aurelius’, la oficina del registro ha revisado el asunto. El nombre se aprobó por error el pasado mes de enero. El propietario del caballo en cuestión ha aceptado el cambio de nombre. El nombre ‘Marcus Aurelius’ no podrá utilizarse hasta el 1 de enero de 2027”.

Con esta resolución, queda claro que ningún propietario podrá utilizar el nombre del emperador romano sino hasta dentro de unos meses, cuando expire el plazo de restricción.