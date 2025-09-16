En el Clásico Lanzarina (G2) se presenta esta dosañera que viene con trabajos cómodos previo a su debut

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 46 del Clásico Lanzarina (G2), será a la altura de la sexta carrera de la no válida de la trigésima sexta reunión del tercer meeting, pautada para este domingo 21 de septiembre a las 3:05 de la tarde en el hipódromo La Rinconada.

Lanzarina: Yegua Homenaje Clásico Datos Hípicos

Esta selectiva que comenzó en el año 1980, rinde homenaje a Lanzarina nacida en 1955 y fue una de las grandes yeguas criollas del hipismo venezolano, al mismo tiempo fue la última campeona en el viejo Hipódromo Nacional El Paraíso y por si fuera poco logró obtener la Doble Corona en 1958.

Como dato curioso fue la primera yegua en ganar el Clásico República Bolivariana de Venezuela en aquel año 58 para así lograr su Doble Corona, pues la primera gema la consiguió en el Clásico José Antonio Páez.

Debutante: Clásico Lanzarina R36 La Rinconada

Para esta selectiva de Grado 2, participa un total de ocho potrancas nacionales e importadas, en distancia de 1.200 metros y con un premio a repartir de $125.000.

Entre ellas participará Princess Ana (llevará el número 1 en la gualdrapa), una tordilla nacida y criada en el Haras Alegría.

Es una hija de Imaginary Sailor en Princess Palace, será conducida por el destacado jinete profesional José Gilberto Hernández y presentada por Dany Pimentel con los colores del Stud The Big Tony I.

Princess Ana es media hermana de los ejemplares Barrywhite, Akurima, Gaivota, My Playing Mate, Stellar White, etc.

Ejercicios previos: Debut La Rinconada

La tordilla Princesa Ana realizó su ejercicio más reciente previo a su debut en la carrera clásica en el óvalo caraqueño: Fue el día 12 de septiembre marcó 72’’2 para 1.000 metros, en pelo, muy cómoda, con remate de 12’’1.