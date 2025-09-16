Fotógrafo venezolano expone a Iván Dumont por plagio con AI ¡Polémica!

El reconocido fotógrafo de reinas Enmanuel Báez, ha utilizado su cuenta de Instagram para denunciar una situación con su colega Iván Dumont. El joven rechazó que estuviese utilizando sus fotografías para crear conceptos diferentes y sin autorización.
Polémica
Todo comenzó luego de que la organización Miss Grand Venezuela posteara a sus 24 candidatas oficiales con videos e imágenes creadas por Dumont a través de la Inteligencia Artificial.
El joven al ver su trabajo convertido en IA emulando ángeles dorados, no dudo en escribir en sus historias fuertes palabras y mencionando sin filtros a Dumont, que vive en España.
Enmanuel hizo una comparación del concepto de rostro que realizó para el certamen dorado vs las fotos editadas con IA, destacando que un profesional no debe realizar eso con trabajo de otros colegas.
Mencionó que Iván podrá tener mucha experiencia y trayectoria, pero lo que ahora hace con Inteligencia no es ético para el gremio fotográfico.
Fuertes palabras
Recordemos que por muchos años Iván fue el fotógrafo oficial del Miss Venezuela, realizando grandes producciones para misses como Vanessa Goncalves, Marelisa Gipson, Stefanía Fernández, Dayana Mendoza e Ivian Sarcos.
"Me molestas que uses mi trabajo, que se hizo con esa misma organización. Ten un poco más de sentido de pertenencia y originalidad para crear algo. No te metas con el material de los demás", escribió Báez en sus historias.
Hasta el momento Dumont no se ha pronunciado por el nuevo mensaje. Una situación también pasó hace días cuando el fotógrafo Francisco Andara le reclamó a Iván lo mismo.
Andara rechazó que el criollo utilizó unas fotos que le hizo a la Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali, para recrearlas con IA sin los créditos.