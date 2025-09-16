MLB: Ohtani ¿el factor X de los Dodgers?

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada de 2025 se vislumbra como un capítulo crucial en la historia reciente de los Dodgers, y en el corazón de su estrategia se encuentra una figura sin precedentes en el béisbol: Shohei Ohtani. Tras una intensa temporada de rehabilitación y su consolidación como un abridor clave, los Dodgers de Los Ángeles y su mánager, Dave Roberts, enfrentan la decisión de cómo maximizar el impacto de su superestrella, no solo en la caja de bateo, sino también desde el montículo.

El rol de Ohtani en la rotación de pitcheo

El plan original de los Dodgers posicionó a Ohtani como un abridor en una robusta rotación de seis hombres, un esquema diseñado para mantener frescos a sus lanzadores. Sin embargo, la inestabilidad del bullpen ha llevado al equipo a considerar una opción más audaz: utilizar a Ohtani como relevista. Esta estrategia, aunque tentadora, conlleva riesgos significativos, especialmente la logística de un cambio de rol que podría afectar a su desempeño como bateador. Roberts ha enfatizado que estas pruebas se realizarán con cautela, probablemente en escenarios de baja presión, para evitar comprometer su rol principal.

Una temporada de MVP

A pesar de los desafíos, el rendimiento de Ohtani en 2025 ha sido nada menos que estelar, reafirmando su estatus como un jugador de dos vías de élite. Su regreso al montículo ha sido impactante, con estadísticas que lo colocan entre los lanzadores más efectivos de la liga, sumando 12 apariciones en la temporada, con un récord de 1-1, una efectividad de 3.75 y 49 ponches en 36.0 entradas lanzadas.

No obstante, su mayor impacto ha sido con el madero, donde ha dominado la Liga Nacional. A la fecha, sus impresionantes estadísticas de bateo incluyen:

-Juegos: 147

-Turnos al bate: 566

-Promedio de bateo (AVG): .281

-Jonrones (HR): 49

-Carreras impulsadas (RBI): 93

-Bases robadas (SB): 19

-OPS: 1.003

Estas cifras no solo demuestran su poder, sino también su capacidad para producir carreras de manera constante. Con 49 cuadrangulares, Ohtani ha sido una fuerza imparable, liderando a los Dodgers y a la liga en múltiples categorías ofensivas.

El dilema de la postemporada

La "regla Ohtani", que le permite permanecer en el juego como bateador designado después de lanzar, es una ventaja única. Sin embargo, si los Dodgers deciden usarlo como relevista, se enfrentarán a la complejidad de sacarlo del juego si la situación lo requiere, ya que tendría que terminar el partido en el montículo.

La postemporada de los Dodgers girará en torno a una pregunta fundamental: ¿cómo utilizar a Shohei Ohtani? Su doble capacidad como bateador y lanzador ofrece una flexibilidad sin igual, pero también exige decisiones estratégicas que podrían definir el éxito o fracaso del equipo en su búsqueda por el campeonato. Con un rendimiento de MVP en el año, Ohtani ha demostrado que, sin importar el rol, está listo para ser la pieza central de cualquier plan ganador.

