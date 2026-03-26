El entrenador Patrick Biancone toma esta decisión con Redland Rebels

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El sábado 28 de marzo en el hipismo estadounidense, será un día de mucho movimiento. Hay dos carreras de 200 puntos que integran la ruta al Derby de las rosas en dos hipódromos de relevancia: Gulfstream Park en Florida y Oaklawn Park en Arkansas.

Ambas competencias también llevan la palabra “Derby” incluida dentro de su denominación oficial, pues son exclusivas para ejemplares de tres años: el Florida Derby y el Arkansas Derby. Ambas son de Grado 1 con llamativas bolsas en juego.

En esos dos eventos, fue inscrito de manera simultánea el potro Redland Rebels, del establo de Patrick Biancone. El famoso entrenador francés tomó una decisión que puede marcar un antes y un después en la carrera de este hijo de Uncle Chuck propiedad del Calypso Racing Stables 2022, LLC.

Redland Rebels competirá en este “Derby”

De acuerdo a la información reflejada por la periodista Mary Rampellini de Daily Racing Form, Biancone envió a Redland Rebels a Oaklawn Park este miércoles, lo que signifca que el ejemplar queda en la nómina del Arkansas Derby (G1), la cual ya presentó una baja a inicios de semana con el retiro de Napoleon Solo. Por ende, hay que tacharlo del Florida Derby (G1).

Contendor del Tampa Bay Derby (G3), Redland Rebels figuró cuarto detrás de The Puma en la carrera más importante del circuito de Oldsmar. Su único triunfo fue el 3 de agosto de 2025 como dosañero, en la grama de Gulfstream Park, donde se impuso en competencia de una milla, evento de Maiden Special Weight de $70,000, montado por Jonathan Ocasio.

Para el compromiso de Oaklawn Park que será en 1 1/8 millas (1,800 metros sobre arena), Redland Rebels largará por el puesto 1 con la monta de Keith Asmussen y una cotización de 15-1 en la línea matutina.