Baffert va por su décimo Santa Anita Derby (G1) ¿Podrá lograrlo este sábado?

Es muy probable que las 9 victorias del legendario Hall de la Fama del entrenamiento, Bob Baffert, podrían ser más en la Principal Clasificatoria al Kentucky Derby de California, el Santa Anita Derby (G1), de no ser por la suspensión que le aplicó el Hipódromo de Churchill Downs, que en las últimas dos ediciones del evento ha obligado al preparador campeón, oriundo de Tenesee, a traspasar algunos de sus ejemplares a otras cuadras para poder ser inscritos a la primera de la Triple Corona Norteamericana.

Este sábado 6 de abril, Baffert intentará su décimo lauro en el Santa Anita Derby, carrera que antes ganó con Cavonnier (1996), Indian Charlie (1998), General Challenge (1999), Point Given (2011), Pioneer of the Nile (2009), Midnight Interlude (2011), Dortmund (2015), Justify (2018) y Roadster (2019), 9 victorias que para algunos ahora son solo ocho, luego de la descalificación de Justify por parte de un tribunal de California en diciembre de 2023.

Baffert inscribió en el Santa Anita Derby al potro Imagination (Into Mischief), ganador del San Felipe Stakes (G2) del 3 de marzo en el mismo escenario de Santa Anita Park con el astro italiano Lanfranco Dettori y también inscribe a Wynstock (Solomini), ganador en el Los Alamitos Futurity (G2) el 16 de diciembre con la monta de Kyle Frey, en esta ocasión será conducido por el mexicano Juan José Hernández.

En esta ocasión ambos potros entrenados por Bob Baffert enfrentarán a dos rivales de respeto, Stronghold (Ghostzapper), que luego de escoltar a Wynstock en Los Alamitos Futurity, mostró prestancia al ganar en Sunland Park el Sunland Park Derby (G3) el 18 de febrero. El otro potro rival es E J Won the Cup (Omaha Beach), del trainer Doug O´Neill, quien luego de romper el Maiden en Santa Anita Park venció de tiro a tiro en el Turf Paradise Derby (G3).

Muchos aficionados esperaban la presencia del potro invicto en dos actuaciones Maymun (Frosted), otro entrenado de Baffert que fue nominado a la carrera, pero del que Baffert dijera a última hora no estar seguro de que estuviera listo para correr 1800 metros, por lo que decidió no ratificarlo al Santa Anita Derby. En la prueba se medirán ocho (8) potros. ¿Podrá Baffert anotarse un nuevo triunfo en el Santa Anita Derby con Imagination o Wynstock? El sábado 6 de abril a las 7:30 pm usted podrá presenciarlo con la transmisión en directo y narración en vivo de Meridiano TV, los especialistas en deporte.