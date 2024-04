Aquí el Best Bet y los Tips para Gulfstream Park 04-04-2024

Luego de la finalización del emotivo Championship Meet el pasado domingo 31 de marzo, el Hipódromo de Gulfstream Park emprende la nueva travesía hípica de cuatro meses, con el Royal Palm Meet de 2024, encuentro que se llevará a efecto entre este jueves 4 de abril y el domingo 1 de septiembre del presente año.

Para el Opening Day del Royal Palm Meet este jueves se programan ocho competencias en Gulfstream Park, cuatro de ellas a disputarse en la pista principal de arena, dos sobre pista de grama o césped y las dos restantes sobre superficie sintética o tapeta. La jornada tiene un promedio de 8,12 inscritos por carrera.

La prueba mejor rentada en el primer día del Royal Palm Meet es la sexta carrera del jueves, un Allowance Optional Claiming de $62.500 para yeguas de 3 y más años en distancia de 1200 metros. La reunión hípica da inicio a la 1:10 pm. y en la misma se ha programado el popular e interesante juego del Rainbow Six, cuya primera válida es la tercera carrera, pautada para las 2:10 pm.

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Rainbow Six, pero que a la vez funcionan como selección para el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles incluidos en la programación de esas seis competencias.

Tercera Carrera. 6. Forwardly. Baja de grupo y aunque va por primera vez a correr en Tapeta sus actuaciones en Nueva York la avalan. 5. Ordinary. Ya reapareció y lleva yunta de primera. 2. Basketball Jones. Hijo de Curlin, viene de buen placé y monta Jaramillo.

Cuarta Carrera. 4. Gioioso. Debuta en milla pero tiene sangre de primera, nos agrada mucho. 2. Reliable Lady. Lo hizo en gran forma en su debut y Zayas repite la monta. 6. Dreaming of Katie. Hija de Bernardini que entrena Todd Pletcher, su pedigree indica buen nivel de stamina.

Quinta Carrera. 2. Echo Lane. Desde que está en el establo de Rohan Crichton ha mejorado enormemente y sus últimos ejercicios denotan ese avance. Correrá como nuestro Best Bet para este jueves 4 de abril en Gulfstream park.

Sexta Carrera. 5. Music City Star. Vuelve al grupo y distancia en os que ganó en enero de este año. 3. Drifaros. Ganadora selectiva en Tampa Bay Downs y con figuraciones selectivas en Ellis Park, indescartable. 6. Love Appeals. Corrió en grupos de alta clasificación en grama, Clement intenta en arena, puede ganar.

Séptima Carrera. 8. Battle of Dover. Viene bien trabajado y con el Derby Winner Sonny León, 8 a 1 en el Morning Line.1. Designated Hitter. Es galopador y con Jaramillo puede crecerse. Línea Doble.

Octava Carrera. 3. Jerry´s Turn. Sus números lo avalan y el jockey lo conoce bien. 7. Dominate Themoment. Ya es ganador en este grupo y sobre la grama. 2. Alley Oop Johnny. Todas las pelea y ya ganó una vez con Zayas sobre grama y en velocidad.

En resumen, esta es la combinación recomendada:

3a) 2-5-6

4a) 2-4-6

5a) 2

6a) 3-5-6

7a) 1-8

9a) 2-3-7