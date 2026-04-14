Liga de Naciones Femenina: Argentina vence y complica a Venezuela

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La selección Vinotinto femenina está disputando la sexta jornada de la Liga de Naciones en el estadio Metropolitano de Cabudare ante Argentina y los especialistas en deporte te mostraremos las incidencias de este desafío a través de nuestra plataforma web.

Primer tiempo:

La selección "Albiceleste" madrugó a las "Chamas" tras un error de salida y tomaron la ventaja antes de cumplirse los primeros 10 minutos de juego Sin embargo, Venezuela está generando más situaciones desde el minuto 15 y han amenazado en un par de ocasiones con conseguir el empate.

El primer tiempo concluyó con la ventaja para las argentinas, pero las criollas generaron mucho peligro y esperan mantener ese ritmo en el complemento con el objetivo de conseguir un empate que han buscado insistentemente.

Segundo tiempo:

Ante la necesidad de buscar el empate, Venezuela dejó espacios en defensa y eso lo aprovechó la selección de Argentina para anotar el segundo en un cambio de orientación y una gran maniobra contra la guardameta venezolana de Florencia Bonsegundo.

Después de tanto insistir, finalmente el primer gol de la Vinotinto llegó en el minuto 87, gracias a una gran finta y definición de Bárbara Olivieri tras un pase de Deyna Castellanos.

Resultado final: Venezuela 1-2 Argentina.