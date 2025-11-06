¡A buscar la clasificación! La Vinotinto Sub-17 se enfrenta a un nuevo reto en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Tras la euforia por la histórica goleada ante Inglaterra en su debut mundialista, la Vinotinto Sub-17 se prepara para un partido de alto calibre que definirá el liderato del Grupo E.

El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se medirá a su similar de Egipto en la segunda jornada del Mundial Sub-17 Qatar 2025, en un encuentro programado para este viernes 7 de noviembre a las 9:30 AM (hora de Venezuela) en el Aspire Zone - Pitch 5.

Duelo directo por la cima

La situación del Grupo E convierte este choque en una verdadera final anticipada. Ambos equipos llegan con tres puntos, pero es Egipto quien ostenta el liderato gracias a una mejor diferencia de goles, tras vencer con contundencia a Haití (4-1) en su estreno.

Egipto (1°): 3 Puntos, +3 Diferencia de Goles.

Venezuela (2°): 3 Puntos, +3 Diferencia de Goles.

El ganador de este compromiso no solo asegurará virtualmente su boleto a los dieciseisavos de final, sino que también tomará una ventaja decisiva para clasificar como primero de grupo.

No deben bajar la guardia

A pesar de la brillante actuación ante Inglaterra, el cuerpo técnico de Vizcarrondo ha insistido en la necesidad de no bajar la guardia y mantener la concentración y el gran rendimiento mostrado. El poder ofensivo de Egipto y su solidez demostrada exigen un planteamiento táctico impecable.

El seleccionador criollo deberá gestionar la euforia y recordar a sus jóvenes talentos que cada partido en una Copa del Mundo es una batalla diferente, especialmente contra un rival que también llega con una alta dosis de confianza.

Principal preocupación Vinotinto

La única sombra sobre la preparación de la Vinotinto es la condición física del habilidoso mediocampista Henrry Díaz. El jugador sufrió un esguince de tobillo en el debut y, hasta el momento, sigue sin poder entrenar con el resto de sus compañeros.

La posible baja de la joya del Monagas obliga a Vizcarrondo a buscar alternativas en la mitad de la cancha para suplir su creatividad y desequilibrio, lo que podría implicar un ajuste en el esquema o la entrada de un mediocampista con características más defensivas o de contención.

La Vinotinto Sub-17 tiene ante sí la oportunidad de dar un paso de gigante hacia la fase eliminatoria y seguir haciendo historia en Qatar 2025. El país entero estará atento a lo que ocurra este viernes.