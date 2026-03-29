El Inter Miami lanza oferta por esta leyenda del Real Madrid

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El Inter Miami no detiene su ambición de construir un equipo de leyenda en la MLS. Tras consolidar una base de figuras históricas, la directiva del club de Florida ha puesto sus ojos en un nuevo pilar para su centro del campo.

Este no es otro que, Casemiro, pieza clave en la historia moderna del fútbol europeo y el cual se perfila como el próximo gran refuerzo para acompañar el proyecto que lidera Lionel Messi.

Fin de su etapa en Manchester

La posible llegada del brasileño cuenta con el visto del entrenador, Javier Mascherano, quien ha señalado que la incorporación de un perfil como el del brasileño sería sumamente beneficiosa para equilibrar el esquema de las "Garzas".

Por su parte, el jugador ya ha confirmado que su ciclo en el Manchester United está llegando a su fin. Al quedar como agente libre tras finalizar su contrato en Inglaterra, se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado actual.

A pesar de sus 34 años, los números de Casemiro respaldan su capacidad para seguir rindiendo al máximo nivel. En la presente temporada de la Premier League registra siete goles y dos asistencias, además, de mantenerse fijo en las convocatorias con Brasil.

Conversaciones en marcha

El especialista en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó que el Inter Miami ya ha pasado a la acción. Según el periodista, el club ya inició los contactos con el entorno del jugador y envió una primera propuesta formal.

Aunque Casemiro se muestra abierto a la posibilidad de mudarse a Miami seducido por un proyecto deportivo ambicioso, la decisión final no será sencilla.

El mediocampista maneja ofertas competitivas tanto de otros clubes en Europa como de la liga de Arabia Saudita, por lo que la propuesta financiera será determinante para sellar su llegada a los Estados Unidos.