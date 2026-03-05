Gareth Bale: el secreto de la gloriosa segunda era del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Gareth Bale es una de las leyendas modernas del Real Madrid. Un jugador ensimismado que no le importó el glamour del club más grande del mundo y se centró a jugar fútbol. Hoy reconoce las claves de los recientes triunfos del equipo con Zidane, Ancelotti en la era de la BBC.

Para Bale, el éxito europeo del Real Madrid no fue una ciencia compleja. El galés confesó que bajo el mando de Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti, el trabajo táctico era mínimo, enfocándose principalmente en ejercicios de posesión, disparos a puerta y la gestión humana.

Gareth: "Sabías que si jugabas contra Barça o Bayern harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo, sería solo un entrenamiento normal, juego de posesión, porterías pequeñas, acabar con tiros. 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso es todo".

El gales destacó las claves de cada entrenador: Zidane entendía perfectamente el aspecto defensivo, pero no sobrecargaba a los jugadores con instrucciones. Ancelotti simplemente tenía el mejor manejo personal, una increíble habilidad de mantener a todos juntos y felices.

Gareth Bale rompe el mito de la BBC: ¿Cómo era su relación con Cristiano y Benzema?

Gareth Bale durante el podcast Stick to FootballMagazine junto a Ian Wright, Gary Neville y Paul Scholes; reconoció su relación con Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, desmitificando una mala relación con sus coestrellas de la famosa BBC que dominó el fútbol europeo.

Bale: "Nos llevamos muy bien todo el vestuario. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo, me llevé muy bien con él. Cristiano y yo estábamos en banda, con más chispa, pero él (Benzema) estaba uniéndolo todo. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas".

De esta manera despeja cualquier duda sobre la armonía de la BBC. El galés aseguró que, lejos de las polémicas mediáticas, la relación con Benzema y Cristiano fue siempre profesional y cercana. Gareth destaca que nunca discutieron o tuvieron una pelea en el vestuario.

El Expreso de Gales resaltó que con CR7 siendo la pieza clave del ataque era fácil sacrificarse: "Cristiano, no va a bajar a defender mucho, así que tal vez yo voy a tener que sacrificarme un poco. El entrenador obviamente te dará algunas cosas para hacer, pero no es una ciencia".

Gareth Bale y el éxito en el Real Madrid

Para Gareth Bale la psicología deportiva permitió que el Real Madrid dominara Europa en la última década. Mientras otros entrenadores se pierden en pizarras complicadas, Ancelotti y Zidane por ejemplo apostaron por la cercanía, más que cualquier sistema táctico excesivo.

