¿Un nuevo enemigo? Estrella de la liga española critica a Vinicius Jr. (+Declaraciones)

No es sorpresa para nadie que Vinicius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más mediáticos en la presente temporada del fútbol europeo. El atacante brasileño del Real Madrid ha estado en el centro de los focos en innumerables ocasiones no solo por su buen juego, sino también por escenarios extradeportivos tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

El internacional con la selección brasileña ha sido víctima de cánticos racistas en distintos recintos del territorio español, a los que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha atacado inmediatamente. Sin embargo, el veloz extremo de la “Casa Blanca” también ha sido fuertemente criticado no solamente por los aficionados, sino también por diferentes profesionales del deporte, por la actitud que ha tomado en diferentes ocasiones.

El último en mencionar los gestos de Vinicius dentro de las canchas fue Dani Parejo. El experimentado centrocampista del Villarreal fue uno de los protagonistas del programa “El Larguero” de la cadena SER, por su reciente extensión de contrato con el “Submarino Amarillo” hasta la venidera temporada 2026 de la máxima división del fútbol español.

¿Qué le dijo a Vinicius?

De esta manera, el mediocampista español fue cuestionado sobre diferentes tópicos en el programa, siendo uno de ellos la más reciente polémica entre Morata y Vinicius en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando ambos jugadores se enfrentaron por el último amistoso internacional entre la Selección española y su similar de Brasil.

Parejo dejó claro que considera a Vinícius un excelente futbolista, pero cuestionó la manera como actúa cuando le insultan desde las gradas cuando está en los terrenos de juego. "Me parece un jugador extraordinario, espectacular, con unas condiciones espectaculares. Yo no me he visto en el escenario de ser un jugador importante del mejor equipo del mundo y que todo el mundo me halague”.

No obstante, indicó que la manera en que el brasileño responde a los comentarios negativos es algo que debería de trabajar. “Pero creo que los jugadores nos tenemos que dedicar a jugar. Va a haber piques en todos los partidos. Parece que está en todas, es un aprendizaje que tendría que trabajar", consideró.

"Cuando juegas en el Madrid siempre hay un ambiente especial, siempre se meten con los futbolistas, siempre la gente te intenta picar. Pero yo también he ido a campos por ahí y me llaman borracho o cualquier cosa, y no me encaro con la gente ni hago gestos. Eso sobra. El futbolista tiene que estar por encima de estas situaciones. En determinados comportamientos, se está equivocando", finalizó el ex futbolista de la “Casa Blanca”.