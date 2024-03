¡Lamentable! El durísimo ataque contra Vinicius Jr luego de sus lagrimas en rueda de prensa (+Video)

La rueda de prensa de Vinicius Jr. previa al España-Brasil ha abierto un debate sobre cómo afrontar el racismo en el fútbol. El jugador del Real Madrid, víctima de insultos racistas en varios campos, rompió a llorar al confesar que estaba perdiendo la ilusión por el fútbol.

Javier Balboa, ex jugador del Real Madrid y actual tertuliano del programa "El Chiringuito", le aconsejó a Vinicius no dejarse afectar por los insultos: "Tontos y maleducados hay siempre. Si Vinicius es negro y Rüdiger es negro, se van a meter con los dos, pero si consiguen que le afecte a Vinicius, van a ir a por él siempre".

Balboa aboga por que Vinicius no se dé la vuelta ni se encare con los racistas, ya que "al final les está dando alimento para que en lugar de diez sean cincuenta". Sin embargo, Tomás Roncero, periodista, discrepa: "No podemos legitimar este tipo de comportamientos".

Balboa recordó su propia experiencia: "A mí con trece o catorce años me hacían pintadas diciendo ‘Balboa, muérete’ y yo jugaba, les metía cinco goles y me iba para casa. Lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo".

El ex jugador del Real Madrid también critica al entorno de Vinicius: "Le tienen que decir que pare, que no siga actuando así porque le repercute en su rendimiento. Debe centrarse en su fútbol y no darles munición a los racistas".

Las redes sociales se han dividido ante el consejo de Balboa. Algunos lo apoyan, mientras que otros creen que Vinicius no debería tener que reprimirse.

Según internautas de redes sociales, Balboa parece tener algo personal con Vinicius, le cuesta reconocer sus aciertos y no duda en atacar sus ‘errores’. “Tú trabaja en no darte la vuelta, encararte… al final va a ir a peor", le ‘aconsejó’ un Balboa que ha vuelto a enfadar al madridismo.

No obstante, Vini, en la rueda de prensa, le ha ‘retratado’, “Tengo que mejorar dentro del campo. Aún tengo 23 años, y es un progreso natural. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar".

Más allá del debate, es importante destacar la valentía de Vinicius al hablar públicamente sobre el racismo que sufre. Su testimonio puede ayudar a concienciar a la sociedad sobre este problema y a que se tomen medidas para combatirlo. La lucha contra el racismo es una responsabilidad de todos. Es necesario que los jugadores, los clubes, las instituciones y los aficionados se unan para erradicar este tipo de comportamientos del fútbol.