¡Brasil contra el racismo! Mira la medida que tomarán en el juego contra España (+Video)

La fecha FIFA de este mes de marzo ha establecido grandes encuentros entre las mejores selecciones del mundo, como Brasil contra Inglaterra, Francia ante Alemania o España contra Colombia.

Ahora bien, este martes 26 de marzo la "Canarinha" cerrará su participación en el parón internacional luego de enfrentar al combinado español, en el Estadio Santiago Bernabéu; sin embargo, el ambiente previo al encuentro paso a ser bastante triste por la rueda de prensa realizada al extremo brasileño, Vinícius Júnior, quien al preguntarle sobre el racismo rompió en llanto.

No cabe dudas, que el atacante del Real Madrid desde que llegó al combinado merengue en el año 2018, ha sufrido diversos comentarios e insultos que le han afectado mucho y a pesar que su respuesta a los cánticos no es la mejor, no se puede omitir, que es el punto de mira de los aficionados en cada compromiso.

Respuesta de Brasil

Ante esto, la Confederación Brasileña de Fútbol decidió tomar cartas en el asunto y en la salida de su equipo del túnel de vestuarios, Brasil llevará puesta una chaqueta especial para apoyar al talentoso extremo en esta lamentable etapa y asimismo, mostrar su posición ante el racismo.

Dicha vestimenta tendrá la frase "Una piel, una identidad", la misma que estará en tres diferentes idiomas (español, inglés y portugués) para intentar llegar a la máxima cantidad de personas posibles.