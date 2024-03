¡Se fue en llanto! Así reaccionó Vinicius Jr previo al duelo amistoso frente a España (+Video)

El Santiago Bernabéu será escenario de un encuentro vibrante entre dos campeones del mundo: Brasil y España. Un duelo que va más allá del fútbol, erigiéndose como un símbolo en la lucha contra el racismo, especialmente significativo para Vinicius Jr., jugador del Real Madrid y blanco de insultos racistas en la temporada pasada.

El brasileño compareció ante la prensa en la previa del partido, visiblemente emocionado al hablar sobre la lucha contra el racismo. "Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal", declaró, rompiendo a llorar en un momento conmovedor.

Vinicius anhela poder jugar al fútbol sin ser víctima de discriminación. "Si esto fuera así, iría a los partidos de mi club centrado solo en jugar", mencionó. El jugador del Real Madrid lamentó la impunidad que existe ante los insultos racistas. "La falta de castigo es lo que más me frustra", dijo, haciendo referencia a un caso archivado en Barcelona.

Vinicius encuentra la fuerza para seguir luchando en su familia, sus fans y aquellos que le animan a seguir adelante por quienes lo necesitan. Consciente de las críticas por su rendimiento, el brasileño reconoce que tiene mucho que mejorar a sus 23 años. "Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo", mencionó, asegurando que seguir trabajando para progresar.

"Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie", mencionó. El jugador reconoció que el racismo no se limita a España, sino que es un problema global que afecta a "todos los 'negros' que están en el mundo". Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Vini expresó su deseo de que la gente de color tenga una vida normal. "Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal" expresó antes de desbordarse en llanto.

Vinicius aprovechó para agradecer el apoyo que recibe de los jugadores españoles, tanto dentro como fuera del campo. "Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando", dijo. "Nunca he pensado en irme de España, porque eso sería darles a los racistas lo que quieren. No voy a dejar el mejor club del mundo. Voy a mantenerme firme y fuerte porque el presidente y el club me apoyan" finalizó.

El partido de este martes 26 de marzo en el Bernabéu va más allá del fútbol. Se trata de un encuentro por la igualdad, la inclusión y el respeto. Un duelo que busca enviar un mensaje contundente contra el racismo y allanar el camino hacia un futuro más justo para todos.