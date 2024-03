¡Nada de amistoso! El España vs Brasil finaliza con riña por Vinicius (+Video)

Lo que en un principio se perfilaba como un verdadero partidazo entre dos campeones del mundo terminó en un choque cero amistoso. Y es que el Santiago Bernabéu fue testigo de un encuentro lleno de intensidad y juego físico entre España y Brasil, cerrando de esa manera la fecha FIFA para ambas selecciones.

El marcador final reflejó un 3-3 algo engañoso, ya que en total se pitaron tres penaltis, unos más polémicos que otros. Justamente, el último de ellos desencadenó una riña entre jugadores de ambos banquillos y con Vinicius Jr. como eje central de la discusión.

Con la ventaja mínima para los de casa, el árbitro principal había señalado cinco minutos de agregado cuando justamente Carvajal cometió una falta sobre Galeno en el área española al 95'. Ahí empezaron los dimes y diretes que se extendieron por varios minutos.

Tras la señalización de la falta algo sucedió en los banquillos, ya que según las imágenes de las televisoras se pudo apreciar al atacante brasileño y algunos de sus compañeros discutiendo con los jugadores españoles, entre esos Álvaro Morata.

Sin embargo, las cosas no quedaron allí. Luego de que Paquetá anotara el penal para el 3-3 definitivo, la celebración de los brasileños fue tan efusiva que provocó que se vivieran algunos momentos de tensión entre los protagonistas de las dos selecciones.

"Es un hecho natural. Los dos entrenadores estábamos tranquilos, intentando apaciguar ese movimiento inicial. No creo que haya habido ningún tipo de agresión, es natural estar exaltados por el momento, pero considero que ha sido respetuoso. Aunque sí ha habido algún momento más verbal que con acciones. No he visto ningún hecho que haya generado clima de inestabilidad entre los dos equipos", dijo Dorival Junior, seleccionador de Brasil, en una entrevista postpartido.