Caribes de Anzoátegui anuncia fecha de llegada de importantes incorporaciones

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de Caribes de Anzoátegui se prepara para reforzar su plantilla en las próximas semanas, con la llegada de varias piezas clave que apuntan a equilibrar el cuerpo de pitcheo y aportar profundidad en el roster oriental dentro de la actual temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El primero en sumarse será el lanzador Joander Suárez, quien ingresará al roster esta misma semana. El derecho, perteneciente a la organización de los Mets de Nueva York, viene de lanzar entre las categorías Doble-A y Triple-A en el sistema de Ligas Menores, y su experiencia reciente en el béisbol estadounidense podría ofrecer un impulso inmediato al bullpen anzoatiguense.

Para la cuarta semana de acción, el equipo espera la incorporación de Omar Alfonzo, Carlos Pérez y Gabriel González, tres jugadores que reforzarán distintas áreas del conjunto. Alfonzo aportará profundidad detrás del plato, Pérez ofrecerá experiencia ofensiva y liderazgo, mientras que González promete versatilidad y energía en el campo.

¿Cuándo llega Monasterio?

Por otro lado, el nombre de Andrew Monasterio sigue pendiente en la lista de llegadas. El jugador aún no cuenta con una fecha definida para integrarse al club, debido a compromisos personales que están próximos a resolverse.

"Más pronto que tarde se unirá al equipo. Él está muy entusiasmado", señaló Otto Padrón, gerente deportivo de Caribes, al referirse al caso del pelotero que hace vida con los Cerveceros de Milwaukee en MLB.

Caribes quiere volver

Con estas incorporaciones, Caribes de Anzoátegui busca consolidar un plantel más competitivo y profundo, con la mira puesta en pelear por el primer lugar de la clasificación, ocupado por Tigres de Aragua.

'La Tribu' estuvo durante los últimos tres años sin siquiera clasificó al Round Robin, por lo que ahora espera ser otra vez aquel equipo competitivo que estuvo presente en instancias finales en temporadas recientes, siendo campeón en 2011, 2015, 2018 y 2021.