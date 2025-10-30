José Alguacil realiza estas modificaciones en la alineación de Leones para enfrentar a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la derrota por la mínima (4-3) contra los Navegantes del Magallanes en la jornada de ayer, el manager José Alguacil quiere volver a la senda victoriosa rápidamente y por lo tanto, decidió hacer algunas rotaciones en su alineación, para el choque de hoy.

Los capitalinos tienen otro choque complicado, motivado a que esta noche chocarán ante los Tiburones de La Guaira en el estadio Monumental Simón Bolívar y además, evidentemente del abridor Beck Way, hay otros movimientos en el lineup a nivel ofensivo.

José Rondón no estará ante Tiburones:

En comparación a los titulares de ayer, el único que no estará presente desde el vamos, será José Rondón y en su lugar, ingresará Jeferson Morales.

No obstante, el orden al bate igualmente fue rotado. El ex grandeliga Harold Castro estará hoy como primero en el orden, después de su gran rendimiento ante el eterno rival de los capitalinos.

Así lucirá el lineup de Leones contra Tiburones:

Harold Castro 2B Wilfredo Tovar 3B Yonathan Daza CF Aldrem Corredor 1B Jhonny Pereda C Oswaldo Arcia RF Víctor Bericoto BD Brainer Bonaci SS Jeferson Morales LF.

Esta alineación fue compartida por el periodista Carlos Valmore, no obstante, la organización "Melenuda" aún no la hace oficial por medio de sus redes sociales. La serie entre capitalinos y "Escualos" está igualada 1-1 está campaña.