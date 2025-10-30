Tigres buscará asegurar temprano la serie ante Cardenales y este será el duelo de pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara son las novenas que más se han enfrentado en la presente campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y este jueves se medirán por segunda ocasión en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Este será el quinto choque en general entre estas novenas, con una llave que está completamente inclinada hacia el lado "Bengalí", quienes han ganado todos sus desafíos (4-0) contra los "Crepusculares" y hoy intentarán asegurar la serie particular con un joven que brilló en su apertura inicial.

Tigres apuesta por Jean Pinto:

Aunque será la primera vez en su corta carrera que este joven le lance a los bates larenses, Oswaldo Guillén apuesta a Jean Pinto esta noche, luego de lo solvente que se vio en su debut en la pelota criolla.

Su primera salida fue ante Bravos, a quienes maniató durante cuatro capítulos, donde no permitió carreras, toleró solamente un incogible, ponchó a cinco oponentes y regaló un solo pasaporte. Mientras, que el pasado domingo, salió del bullpen ante Magallanes, registrando un episodio perfecto, incluyendo un abanicado.

Cleiverth Pérez repite ante Tigres:

Por su parte, los Cardenales de Lara confian en el zurdo Cleiverth Pérez, quien ha recibido un verdadero daño en esta campaña de José "Cafecito" Martínez, quien le sacó dos pelotas del parqueadero en Maracay, las únicas dos anotaciones que ha recibido Pérez en nueve episodios en este comienzo de zafra, para exhibir un porcentaje de carreras limpias de solamente 2.00.

Una motivación extra, para Lara, es que hoy disputará su primer duelo de la temporada la máxima figura de esta franquicia en los últimos años: "Cariñito" Ildemaro Vargas, el capitán del equipo.

.