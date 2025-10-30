EN VIVO: 0-0: Pisa y Lazio se mantienen sin goles al finalizar el primer tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Pisa y Lazio están empatando 0 a 0 al término de la primera etapa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Las estadísticas del encuentro entre Pisa y Lazio de la Serie A:

Tiros al arco: Pisa (0) VS Lazio (3)

(0) VS (3) Fouls cometidos: Pisa (8) VS Lazio (7)

(8) VS (7) Tarjetas Amarillas: Pisa (1) VS Lazio (0)

(1) VS (0) Tiros Libres: Pisa (0) VS Lazio (1)

Así llegan Pisa y Lazio

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventus. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

El local está en el décimo octavo puesto con 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro fue Davide Massa.

Formación de Pisa hoy

El equipo dirigido por Alberto Gilardino plantea su juego con una formación 3-5-2 con Adrian Semper en el arco; Antonio Caracciolo, Daniel Denoon y Simone Canestrelli en defensa; Juan Cuadrado, Idrissa Touré, Michel Aebischer, Marius Marin y Samuele Angori en el medio; y Matteo Tramoni y Mbala Nzola en la delantera.

Formación de Lazio hoy

Por su parte, los conducidos por Maurizio Sarri se paran en la cancha con una estrategia 4-3-3 con Ivan Provedel defendiendo la portería; Adam Marusic, Mario Gila, Alessio Romagnoli, Luca Pellegrini en la zaga; Mattéo Guendouzi, Danilo Cataldi y Toma Basic en el centro del campo; y con Gustav Isaksen, Boulaye Dia y Mattia Zaccagni en el ataque.

