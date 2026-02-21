El retorno del "0": Jayson Tatum apunta a marzo para su regreso triunfal

Suscríbete a nuestros canales

La larga espera en el TD Garden parece tener fecha de caducidad. Tras meses de rehabilitación en la sombra, el optimismo rodea finalmente a la estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum. Según los informes más recientes, el alero All-NBA está intensificando su puesta a punto para regresar a las canchas el próximo domingo 1 de marzo, en un duelo de alto voltaje frente a sus eternos rivales, los Philadelphia 76ers.

La elección de esta fecha no parece casual. El enfrentamiento contra Philadelphia no solo es un "clásico" de la Conferencia Este, sino que ha sido seleccionado para una transmisión estelar por la cadena NBC. Como señala Kara Belleric, el evento tiene todos los ingredientes para ser el escaparate ideal: un escenario nacional para mostrar al mundo el regreso triunfal de uno de los 10 mejores jugadores de la liga tras superar una de las lesiones más complicadas para un deportista de élite.

Un camino de 10 meses hacia la redención

Tatum ha estado alejado de las canchas desde mayo de 2025, cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles durante los playoffs. Desde entonces, el jugador ha documentado parte de su proceso, compartiendo recientemente mensajes emocionales sobre sus 40 semanas de recuperación.

Aunque los Celtics han logrado mantenerse en la élite del Este gracias a una temporada de calibre MVP por parte de Jaylen Brown, la reincorporación de Tatum cambiaría por completo el panorama de la liga de cara a la postemporada. Reportes indican que el jugador ya ha participado en entrenamientos de cinco contra cinco, lo que sugiere que su cuerpo está respondiendo positivamente a la carga de trabajo competitiva.

Un impulso vital para los Celtics

Para la franquicia de Massachusetts, el retorno de Tatum no es solo una adición de talento, sino un golpe psicológico para sus rivales. Con el equipo actualmente peleando por la cima de la tabla, integrar a un anotador de su calibre permitiría una rotación más profunda y aliviaría la carga ofensiva sobre Brown y White.

El reto será la gestión de minutos y las expectativas. Regresar de un desgarro de Aquiles requiere precaución, pero la confianza del cuerpo médico y el entorno del jugador parece indicar que Tatum está listo para "volver a ser él mismo" frente a la mirada de todo el país.