Jayson Tatum comienza avivar la esperanza de los Celtics

Las alarmas en el TD Garden comienzan a disiparse con noticias alentadoras para la afición verde. Esta mañana, tras la sesión de práctica ligera (shootaround), el cuerpo técnico de los Boston Celtics confirmó que su alero estrella y candidato al MVP, Jayson Tatum, completó un entrenamiento a plena intensidad sin mostrar signos de molestia.

El retorno del referente

Tatum, quien se había mantenido al margen de las actividades competitivas en los últimos días debido a una gestión de cargas y pequeñas molestias físicas, fue visto realizando ejercicios de alta movilidad, transiciones rápidas y series de tiro perimetral bajo la atenta mirada de los preparadores físicos. Su participación activa durante toda la sesión matutina sugiere que el jugador ha superado con éxito los protocolos de rehabilitación establecidos por el equipo médico de la franquicia.

El entrenador jefe destacó la importancia de este progreso:

"Jayson se ha sentido muy bien hoy. Completar el shootaround al 100% de intensidad es la señal que estábamos esperando. Evaluaremos su recuperación en las próximas horas, pero las sensaciones son sumamente positivas de cara al compromiso de esta noche".

Impacto en la rotación y estadísticas

La importancia de Jayson Tatum para el esquema de los Celtics es incuestionable. Con promedios que superan los 27 puntos y 8 rebotes por partido en la presente temporada, su presencia en la duela no solo eleva la ofensiva de Boston, sino que libera espacios críticos para compañeros como Jaylen Brown y Kristaps Porziņģis.

El equipo ha mantenido un récord sólido en su ausencia, demostrando la profundidad de la plantilla; sin embargo, el regreso de su pieza central ocurre en un momento clave del calendario, justo antes de una gira de partidos fuera de casa que definirá las posiciones de liderazgo en la Conferencia Este.