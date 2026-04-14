Inter vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

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Inter recibirá a Cagliari, en el marco de la fecha 33 de la Serie A, el próximo viernes 17 de abril a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Cagliari

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de vencer a Como 1907 con un marcador de 4-3. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 8 goles en contra y pudo convertir 11.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de derrotar a Cremonese con un marcador 1 a 0.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Inter con un marcador de 0-2.

El local se ubica puntero con 75 puntos (24 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 4 Juventus 60 32 17 9 6 26 16 Cagliari 33 32 8 9 15 -11

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Torino: 26 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Atalanta: 27 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Cagliari, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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