Como 1907 vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

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Como 1907 recibe el próximo domingo 12 de abril a Inter por la fecha 32 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Inter

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Como 1907 igualó 0-0 el juego ante Udinese. Con un solo punto registrado en la jornada pasada y varios encuentro ganados, sigue sin registrar alguna derrota en los 4 juegos anteriores. Logró convertir 12 goles y le han anotado 3.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-2 a Roma. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 5 en su arco.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 3 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 6 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 58 puntos (16 PG - 10 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 72 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (23 PG - 3 PE - 5 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 4 Como 1907 58 31 16 10 5 31 5 Juventus 57 31 16 9 6 25

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Sassuolo: 17 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Genoa: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Cagliari: 17 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Torino: 26 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 e Inter, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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