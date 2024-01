Ron DeSantis suspende su campaña presidencial y respalda a Trump como candidato republicano

Recientemente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la suspensión de su campaña presidencial durante las primarias de New Hampshire. De igual modo, informó su respaldo al candidato republicano, Donald Trump.

La decisión la reveló a través un audiovisual publicado en su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), citando además una frase de Winston Churchill: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: es el coraje de continuar lo que cuenta".

Aunque contaba con una buena aceptación y un respaldo económico importante, no logró superar las expectativas para convertirse en un fuerte oponente de Trump.

“Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso. Tiene mi respaldo, porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño ni a la forma reenvasada de corporativismo recalentado que representa Nikki Haley”, expresó.

Cabe destacar que, DeSantis acumula una fortuna política que asciende a 100.000 dólares y posee una trayectoria legislativa con propuestas que abarcan temas relevantes como el aborto y la inclusión de la diversidad y el género en las escuelas.

La semana pasada, tenía una significativa ventaja frente a Nikki Haley, convirtiéndose ahora en la única representante republicana con la que se enfrentará el expresidente Donald Trump.

Asimismo, el candidato logró la delantera posicionándose con un 21% en Iowa y, Haley obtuvo el 19%.

Tras la suspensión de su candidatura muchos se cuestionan sobre el rumbo que tomará su carrera política y los resultados de los comicios electorales a celebrarse en las próximas semanas.