MLB

Joyita a la no defensiva: Así fue el terrible tiro de Heliot Ramos que causó risas en las redes (+Video)

No está claro si Ramos intentó quedarse con el balón o si intentó cambiar el destino del lanzamiento en el último minuto

Por Daniel Morales
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 08:36 pm
Joyita a la no defensiva: Así fue el terrible tiro de Heliot Ramos que causó risas en las redes (+Video)
Suscríbete a nuestros canales

El jardinero boricua de los Gigantes de San Francisco, Heliot Ramos, parece haberse contagiado del patrullero central de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger, en cuanto a la realización de lanzamientos malos a cualquiera de las bases.

NOTAS RELACIONADAS

Ramos, realmente puede batear, pero como jardinero a menudo deja mucho que desear.

La jugada de Heliot Ramos

En la parte alta de la segunda entrada, en el encuentro ante los Padres de San Diego, el antesalista dominicano Manny Machado conectaría línea tendida al jardín izquierdo que golpearía de la pared.

El jardinero de los Gigantes aprovechó el rebote para tomar la pelota, sin embargo, al momento de realizar el tiro a su compañero más cercano, se desata una pesadilla.

No está claro si Heliot Ramos intentó quedarse con el balón o si intentó cambiar el destino del lanzamiento en el último minuto, pero independientemente de eso, el resultado fue un lanzamiento que apenas se le escapó de la mano al suelo y tuvo que ser perseguido muy lejos por el hombre del corte.

El error en el tiro permitió que Tatis, quien originalmente estaba detenido en tercera, anotara. Finalmente, los Padres de San Diego vapulearon a los Gigantes de San Francisco 11 carreras por una (1).   

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Real Madrid Fútbol Español
Miércoles 13 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB